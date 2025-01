09.01.2025, 16:09 Uhr Bildbeitrag

> Drei Deutsche wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt

Drei Deutsche wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt

Drei deutsche Staatsbürger stehen im Verdacht, militärisch nutzbaren Technologien an China verraten zu haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen deshalb nun geheimdienstliche Agententätigkeit vor, wie die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte.

Von BR24 Redaktion