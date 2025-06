Drei Bergsteiger in Tirol durch Blitzschlag getötet

In Österreich sind drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Ein Ehepaar im Alter von 60 Jahren und der 62-jährige Bruder der Frau waren nach Angaben der Polizei am Sonntag auf dem Weg zur 2.600 Meter hohen Mittagsspitze in Tirol.

Tourenabbruch wegen Wetterumschwungs

Wegen eines Wetterumschwungs entschlossen sie sich zur Rückkehr, kamen aber nicht im Tal an. Angehörige alarmierten die Behörden. Im Gebirge kann ein solcher Wetterumschwung besonders schnell auftreten. Laut ORF konnten diese eine genaue Beschreibung der Tour abgeben. Bei einer Suchaktion habe man die drei dann schnell gefunden.

Opfer waren erfahrene Bergsteiger

Laut der österreichischen Polizei hatten sich die drei sehr erfahrenen Bergsteiger kurz vor dem Gipfel gemeldet und mitgeteilt, dass das Wetter umschlage. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers fand das Trio dann leblos nahe eines markierten Steigs auf 2.268 Metern Höhe.

Tod durch Blitzeinschlag

Laut ORF wurde der Notarzt in der Nähe der Unfallstelle abgesetzt, konnte jedoch nur noch den Tod der Bergsteiger feststellen. Nach ärztlichen Angaben starben alle drei Bergsteiger durch einen Blitzschlag. Die Bergung erfolgte demnach aufgrund des schlechten Wetters durch den Notarzthubschrauber.

Mit Informationen von dpa