Drei Autoinsassen sterben bei Unfall auf Bahnübergang

Ein Autofahrer hat an einem Bahnübergang im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge am Sonntagmorgen eine geschlossene Halbschranke umfahren. Auf den Gleisen stieß der herannahende Zug mit voller Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug zusammen und schleifte es mit. Dabei erlitten der 22-jährige Fahrer und seine zwei Begleiterinnen im Alter von 21 und 22 Jahren tödliche Verletzungen.

Der Lokführer des Zuges blieb unverletzt. Der Mann müsse aber von einem Notfallseelsorger betreut werden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Weiter sagte sie, einer der 38 Fahrgäste des Zuges sei beim Bremsen leicht verletzt worden. Außerdem seien sechs Bahnmitarbeiter im Zug gewesen.

Rechtsmedizinische Untersuchung für mehr Erkenntnisse

Der Unfall, so Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover, ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Warum der Wagen mit den drei jungen Insassen auf die Gleise fuhr, ist zur Stunde noch nicht bekannt. Aufschluss darüber, ob der Fahrer möglicherweise unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, könnte die derzeit stattfindende rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Das bleibe abzuwarten.

Mit Informationen der dpa