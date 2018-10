Drechsler war kein IM der Stasi: "Es sind Fehler gemacht worden"

Mit zehn Jahren startete Heike Drechsler 1974 ihre sportliche Karriere. In Gera, bei der BSG Wismut. Als sie 30 Jahre später, 2004 beim ISTAF-Festival in Berlin, ihre Laufbahn beendete, war sie zweimalige Welt- und Olympiasiegerin. Ihre aktive Zeit war eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Vor vier Jahren wurde sie als zweite deutsche Leichtathletin überhaupt in die Hall of Fame des Internationalen Leichtathletik-Verbands aufgenommen.

Konfrontation mit vermeintlicher IM-Tätigkeit

Ein Termin, bei dem sie erneut mit ihrer vermeintlichen Stasi-Vergangenheit konfrontiert wurde. Ganz nebenbei fand das seit 1993 immer wieder Erwähnung: Drechsler sei "Inoffizielle Mitarbeiterin" (IM) der DDR-Staatssicherheit gewesen. 1993 hatte die Stasi-Unterlagenbehörde Teile aus Heike Drechslers Akte an die Presse herausgegeben. Kurz darauf sah sich die Leichtathletin vorwurfsvollen Medienberichten ausgesetzt. Rückblickend sagt sie heute:

"Ich war alleine mit mir und dieser Geschichte. Völlig kaputt war ich. Ich habe nur noch Rotz und Wasser geheult. Ja und dann dieser Druck natürlich, der dann auch von außen reingebracht worden ist. Wie war das denn damals mit diesem Geld, das du da bekommen hast. Eine richtige Hetzjagd war das." Heike Drechsler

Eine Quittung als Beleg

Die Vorwürfe gründeten vor allem auf einer Quittung, die Heike Drechsler unterschrieben hatte. 1986 hatte sie den Sportfotografen Heinz Bergner kennengelernt. Der Freund der Familie war ein Stasi-Offizier. Er legte eine Akte über Drechsler an, machte ihr Geschenke. Vor der Leichtathletik-WM 1987 in Rom gab er ihr 500 DM. Sie unterschrieb ihm dafür eine Quittung:

"Ich habe heute von einem Mitarbeiter des MfS 500 DM erhalten. Jump."

Diese Quittung und Belege für weitere Geschenke finden sich in Drechslers Akte. Jahrelang hat sich Heike Drechsler nicht gegen die öffentlich vorgebrachten Vorwürfe gewehrt. Erst vor zwei Jahren entschloss sie sich, diesen Teil ihrer persönlichen Geschichte aufarbeiten zu wollen.

"VIM"

Sie beauftragte den renommierten Wissenschaftler Helmut Müller-Enbergs, nachzuforschen. Nach ausführlichem Aktenstudium und zahlreichen Gesprächen kommt Müller-Enbergs zum Ergebnis, dass Heike Drechsler keine Berichte für die Staatssicherheit verfasst und auch nie eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hat. In den Akten wurde sie als "VIM" geführt. Das bedeutet, sie sollte als IM angeworben werden, was aber nie geschehen ist.

Für den Stasi-Forscher und Historiker ist der Fall klar: Bei der Beurteilung des Falls haben manche Journalisten und Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde Fehler gemacht. Der IM-Stempel ist Heike Drechsler zu Unrecht aufgedrückt worden.

Fehler der Stasi-Unterlagenbehörde

Für Helmut Müller-Enbergs ist das nicht akzeptabel. Die Behörde habe Fehler gemacht bei der Beurteilung des Falls Drechsler. Nachfragen des Bayerischen Rundfunks zum Fall Drechsler ließ die Stasi-Unterlagenbehörde inhaltlich bislang unbeantwortet.

Müller-Enbergs kennt die Behörde von innen. Er hat selbst dort gearbeitet. Unter anderem hat er das Gutachten über Gregor Gysi mitverfasst und die Stasi-Mitarbeit des West-Berliner Polizisten Karl-Heinz Kurras öffentlich gemacht, der 1967 den Studenten Benno Ohnesorg erschossen hatte. Heute unterrichtet er unter anderem an der süddänischen Universität in Odense Spionagegeschichte.

Begünstigte, kein IM

Heike Drechsler beauftragte Müller-Enbergs, bezahlte ihn aber nicht für das Gutachten. Der Schluss, den er darin zieht, ist eindeutig. Die Leichtathletin war als prominente Vorzeigesportlerin Begünstigte der Staatssicherheit, aber:

"Heike Drechsler war keine inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit. Das ist eine klare Feststellung." Helmut Müller-Enbergs, Stasi-Forscher und Historiker

Nach dieser zog auch Müller-Enbergs selbst Konsequenzen: Er ist Mitherausgeber des Lexikons "Wer war wer in der DDR". Dort wurde Heike Drechsler als "IM Jump" geführt. Zwar ist Müller-Enbergs nicht für den sportlichen Bereich zuständig, fühlt sich aber moralisch verantwortlich.

"Das war vermeidbar. Es hätte auch von Wissenschaftlern die Sorgfalt aufgebracht werden müssen, die ich für meine Arbeit für geboten halte. Und die Herausgeber werden Heike Drechsler um Entschuldigung bitten müssen." Helmut Müller-Enbergs, Stasi-Forscher und Historiker

Der Verfasser des Drechsler-Gutachtens hat den Eintrag inzwischen selbst korrigiert. Der neue Wortlaut: "Sie war kein IM des MfS."