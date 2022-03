Dramatischer Selenskyj-Appell im Bundestag: "Zerstört die Mauer"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einer emotionalen Rede vor dem Bundestag eindringlich für eine stärkere Unterstützung Deutschlands für Kampf seines Landes gegen den Angriff Russlands geworben. Russland bombardiere die ukrainischen Städte und zerstöre alles, "was wir in der Ukraine aufgebaut haben - Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen", sagte er seiner Videobotschaft einer deutschen Übersetzung zufolge. In den vergangenen Wochen seien Tausende Ukrainer gestorben, die Besatzer hätten 108 Kinder getötet - "mitten in Europa, im Jahr 2022".

Die "wunderschöne, friedliche" Stadt Mariupol sei praktisch mit dem Erdboden gleich gemacht worden. "Die russischen Truppen unterscheiden nicht zwischen zivilen und militärischen Objekten, zwischen Zivilisten und unserer Armee, alles ist für sie eine Zielscheibe." Wie schon vor 80 Jahren werde in Europa wieder versucht, das ganze Volk zu vernichten. Die Ukraine sei auf die Unterstützung der Welt angewiesen, um zu überleben. Die Ukrainer wollten frei leben und sich nicht einem Land unterwerfen.

Eine Mauer "zwischen Freiheit und Unfreiheit"

Selenskyj sieht eine neue Mauer in Europa. "Sie sind durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer, es ist eine Mauer inmitten Europas, zwischen Freiheit und Unfreiheit." Diese Mauer werde größer mit jeder Bombe, die in der Ukraine falle, mit "jeder nicht getroffenen Entscheidung für den Frieden, die uns helfen könnte". Nur wer diese Mauer verschiebe, könne sehen, was in der Ukraine wirklich passiert. "Zerstört diese Mauer!"

Selenskyj: "Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen"

Der Präsident beklagte in seiner Rede die mangelnde Unterstützung und Hilfe Deutschlands. Manche Schritte seinen zu spät gekommen, die Sanktionen hätten nicht ausgereicht, um den Krieg zu stoppen. Als die Ukraine vor dem Angriff Russlands die Welt, Europa und Deutschland um präventive Sanktionen gebeten habe, seien diese auf die lange Bank geschoben worden, wirtschaftliche Interessen hätten Vorrang gehabt. Viele deutsche Konzerne hätte nach wie vor viele Verbindungen mit Russland. Als die Ukraine gewarnt habe, die russischen Nordstream-Gas-Pipelines seien eine Art Vorbereitung auf den Krieg, habe Deutschlands Antwort gelautet: "Es rein wirtschaftlich." Dies sei aber der Mörtel für die neue Mauer gewesen.

Die Ukraine habe sich um eine Aufnahme in die Nato bemüht, um Garantien für ihre Sicherheit zu bekommen. Als Antwort sei gekommen, dass diese Entscheidung noch nicht anstehe. Noch jetzt zögere Deutschland, einen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union zu unterstützen. "Das sind Steine für die neue Mauer, wenn das uns versagt wird."

Er forderte erneut, den Himmel in der Ukraine "zu sichern", zudem sprach er sich für ein Embargo gegen russisches Gas und Öl aus. Selenskyj erinnerte Deutschland an seine historische Verantwortung. Zum Schluss appellierte der ukrainische Präsident direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Führung zu zeigen und die Ukraine zu unterstützen. "Bitte helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen."