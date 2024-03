Dramatische Lage: Wie Tierheime entlastet werden könnten

Die Tiere seien Austauschmodelle. Man sei an der Belastungsgrenze angekommen. Schon vor ein paar Tagen klagten Tierheimbetreiber aus Oberbayern im BR24-Interview über ihre aktuellen Probleme. Die Lage ist dramatisch - nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Deshalb warnen der deutsche Tierschutzbund und die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, Ariane Désirée Kari, vor der desaströsen Situation in deutschen Tierheimen.

Wie das Problem Online-Heimtierhandel lösen?

In rund zwei Drittel der Tierheime gibt es laut dem Deutschen Tierschutzbund einen Aufnahmestopp, denn die Einrichtungen seien nicht nur stark unterfinanziert, sondern auch überfüllt. "Tierheimbetreiber:innen und Mitarbeiter:innen arbeiten vielerorts dauerhaft an oder über ihrer Belastungsgrenze", sagte die Bundesbeauftragte. Auch sie hat Ideen, wie sich die Probleme lösen lassen.

Kari zufolge bräuchten die Tierheime neben einer schnellen finanziellen Entlastung verbindliche Regelungen zum Thema Online-Heimtierhandel. Denn immer mehr Menschen kaufen Tiere im Internet. "In Dachau machen Hunde, die über das Internet erworben und dann im Tierheim abgegeben wurden, mittlerweile über fünfzig Prozent aus", sagte die Dachauer Tierheimleiterin Silvia Gruber am Mittwoch im Interview mit BR24. Das Problem: Online gebe es keine Aufklärung über die Rasse oder darüber, was das Tier brauche, um nicht krank oder psychisch auffällig zu werden. Oft würden die frischen Besitzer ihre Tiere nur wenige Tage behalten, seien dann überfordert und würden die Tiere schnellstmöglich, teilweise mitten in der Nacht, abgeben wollen.

Was jeder potenzielle Tierhalter leisten kann

Auch eine Kastrationspflicht für frei laufende Katzen sowie eine flächendeckende Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und Katzen könnte nach Ansicht der Tierexperten helfen.

Laut dem Tierschutzbund, der als Dachverband unter anderem 550 Tierheime vertritt, ist eine weitere Idee eine Positivliste für die Heimtierhaltung, die Tierarten auflistet, die bedenkenlos in privater Hand gehalten werden dürfen. Zudem könne jeder einzelne etwas für die Entlastung der Heime tun, "indem sich jeder, der sich für ein Tier interessiert, vorab umfassend informiert und sich seiner Verantwortung bewusst ist".