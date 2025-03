Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

18.03.2025, 08:26 Uhr Audiobeitrag

> Dragon-Kapsel mit gestrandeten Astronauten auf dem Weg zur Erde

Dragon-Kapsel mit gestrandeten Astronauten auf dem Weg zur Erde

Die Nasa-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore sind auf dem Heimweg. Gemeinsam mit zwei anderen Astronauten haben sie den Rückflug zur Erde an Bord einer SpaceX-Kapsel begonnen. Am Abend sollen sie in Florida auf dem Wasser aufsetzen.

Von Dominik Einzel