Donald Tusk neuer EVP-Präsident

Die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, hat einen neuen Vorsitzenden. Der Pole Donald Tusk (PO) folgt auf den Franzosen Joseph Daul (Les Républicains), der das Amt nach sechs Jahren abgibt.

Wahl ohne Gegenkandidaten

Um seine Wahl bangen musste der 62-Jährige heute nicht, bis Ablauf der Anmeldefrist sollte seine Kandidatur die einzige bleiben. Folglich stand auf dem Programm des Parteitags nur eine Bewerbungsrede. Er wolle deswegen keine Kampagne mit seinen Meinungen zu einer langen Wunschliste von Erwartungen führen, so Tusk.

Stattdessen plädierte er für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Bedürfnissen der europäischen Bevölkerung nach Sicherheit und Ordnung: "Unter keinen Umständen dürfen wir dieses Feld den Populisten, Manipulanten und Autokraten überlassen". Wahrheit und Würde, appellierte Tusk, dürfen im politischen Kampf nicht hilflos stehen gegen Fake News und Hass.

Parteiamt vor Staatsamt

Tusk hatte erst kürzlich verkündet, sich im kommenden Jahr nicht um das Amt des Staatspräsidenten in Polen zu bewerben. Seine Entscheidung begründete der frühere Ministerpräsident des Landes mit "politischem Ballast", kündigte aber an, seine Oppositionskollegen im Wahlkampf zu unterstützen. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre während seiner Amtszeit hatte Tusk in der polnischen Bevölkerung viel Rückhalt gekostet.

Erst im Oktober musste die liberal-konservative Bürgerplattform, der Tusk angehört, bei den Parlamentswahlen in Polen weitere Verluste hinnehmen. Mit dem Präsidenten der Europäischen Volkspartei in den eigenen Reihen soll so auch die größte Oppositionspartei gestärkt werden. Doch die Wahl sei nicht nur ein Zeichen an Polen, sondern an ganz Mittel- und Osteuropa, sagen Delegierte.

Schwierige Rolle Polens in der EU

Schon länger sind die Beziehungen zwischen Brüssel und Warschau angespannt. Grund hierfür sind die Justizreformen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Diese sind nach Auffassung der EU-Kommission nicht mit den europäischen Grundsätzen zu Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung vereinbar. Die Folge waren mehrere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Polen.

Weber: neuer Schwung

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, begrüßt die Wahl von Donald Tusk: "Die Europäische Volkspartei hat einen starken neuen Parteivorsitzenden bekommen, der der Christdemokratie und den Christsozialen auf diesem Kontinent einen neuen Push, neuen Schwung geben wird".

Kongress im jüngsten Mitgliedsstaat

Der Europäischen Volkspartei gehören mehr als 50 christdemokratische Parteien an. Seit der letzten Europawahl im Mai ist sie mit 182 Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Morgen stehen auf dem EVP-Kongress, der zum ersten Mal in Kroatien abgehalten wird, die Wahlen der zehn Stellvertreter des Parteivorsitzenden an. Unter den zwölf Bewerbern ist auch der frühere Ministerpräsident Niedersachsens David McAllister. Den Schlusspunkt des Parteitags bildet die Wahl des Generalsekretärs.