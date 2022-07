Donald Trumps erste Ehefrau Ivana mit 73 Jahren gestorben

Ivana Trump, die Ex-Frau von Ex-Präsident Donald Trump und Mutter von drei seiner Kinder, ist tot. Das gab Donald Trump am Donnerstag in sozialen Medien bekannt. Er sei "sehr traurig", den Tod seiner Ex-Frau bekanntzugeben, schrieb der Ex-Präsident.

Möglicherweise Treppensturz als Todesursache

Laut einem Bericht der "New York Times" untersucht die Polizei, ob Ivana Trump möglicherweise in ihrer Wohnung in Manhattan die Treppe herunterfiel. Die New Yorker Polizei erklärte, Beamte hätten sich am Donnerstagmittag nach einem Notruf zur Wohnung der 73-Jährigen in der Upper East Side begeben. "Bei ihrem Eintreffen sahen die Beamten eine 73-jährige Frau, die ohnmächtig war und keine Reaktionen zeigte."

Kein krimineller Hintergrund vermutet

Rettungsmediziner hätten die Frau noch vor Ort für tot erklärt, teilte die Polizei weiter mit. Ein Gerichtsmediziner soll jetzt die Todesursache ermitteln. Einen "kriminellen" Hintergrund scheine es nicht zu geben.

Donald und Ivana Trump waren 15 Jahre verheiratet

Donald und Ivana Trump waren zwischen 1977 und 1992 verheiratet. Sie war die Mutter von Trumps drei ältesten Kindern Donald junior, Ivanka und Eric. Der Ex-Präsident beschrieb seine Ex-Frau am Donnerstag als "wundervolle, schöne und unglaubliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben geführt hat". Seine aus der früheren Tschechoslowakei stammende Ex-Frau war Skiläuferin, Model, Designerin, Unternehmerin und Buchautorin.

Scheidung wegen Affäre Trumps

Sie ließ sich von dem Immobilienunternehmer scheiden, nachdem eine Affäre Trumps mit der Schauspielerin Marla Maples publik geworden war. Trump heiratete dann Maples, diese Ehe wurde sechs Jahre später geschieden. Seit 2005 ist Trump in dritter Ehe mit dem Ex-Model Melania Trump verheiratet.