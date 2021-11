BR24Drangeblieben: Was macht eigentlich Donald Trump?

Wird er? Oder wird er nicht? Donald Trump, abgewählter Präsident der Vereinigten Staaten, lässt die Frage nach einer Präsidentschaftskandidatur 2024 vielsagend offen. Aber dass er mitmischen will, daran lässt er keinen Zweifel – mindestens in der Rolle des Königsmachers in der republikanischen Partei. Er geht gelegentlich auf Tour und macht klar, wer mit seinem Rückhalt rechnen kann und wer nicht. Meist hängt das an der Frage, wer ihm loyal war oder ist und wer nicht.

Eine Wahlkampfrede in Iowa im Oktober ist so eine Gelegenheit: "Senator Chuck Grassley hat meine absolute Unterstützung für die Wiederwahl" ruft Trump den mehreren Tausend Anhängern zu, und Chuck Grassley kommt auf die Bühne, nimmt zumindest scheinbar dankbar das Geschenk an. Er sei klug genug, diese Unterstützung zu akzeptieren, sagt Grassley. Schließlich stünden 91 Prozent der Republikaner hinter Trump.

Wer Präsident werden will, sollte Trump zum Freund haben

Dabei war lange nicht klar, ob Grassley nicht in Ungnade gefallen ist. Grassley ist 88, seit 55 Jahren im Senat und hatte sich kurz gegen Trump gestellt, als er Bidens Wahl anerkannte. Aber Trump weiß, wie er Abhängigkeiten schafft, dafür sorgt, dass Leute ihm etwas schulden. Grassley könnte innerparteiliche Gegenkandidaten haben, vor allem wegen seines Alters. Die haben es jetzt schwerer.

Mögliche Kandidaten für die bald überall anstehenden innerparteilichen Vorwahlen stünden Schlange in Mar-a-Lago, Trumps Wohnsitz in Florida, heißt es. Der ehemalige Präsident ist noch immer die mächtigste Person in der Partei und der Gravitationspunkt, um den sich alles dreht. Trump im Rücken gilt als entscheidender Vorteil, und dafür umarmt man Trumps wichtigste Botschaft für seine Fans, die man ja erobern will: "Sie haben die Wahl gefälscht und jetzt zerstören sie unser Land". Das scheint eine der Bedingungen zu sein, von Trump überhaupt in Betracht gezogen zu werden.

Trump, der Taktiker, hält sich manchmal aber auch geschickt zurück, so wie Anfang November bei der Gouverneurswahl in Virginia, die der republikanische Kandidat Glenn Youngkin gewonnen hat. Mit Trumps Segen, aber ohne dessen Thema von der gestohlenen Wahl, ohne Trump-Auftritte im Wahlkampf. Dieser Sieg gilt als große Niederlage für Joe Biden und seine Agenda.

Selbst manchen Demokraten holt Trump mit seinen Themen ab

Dass die Demokraten diesen Bundesstaat verlieren, in dem Biden mit Abstand gegen Trump gewonnen hat, sehen viele als Signal für das Schicksal der extrem knappen demokratischen Mehrheit im Kongress. Biden ist es nicht gelungen, seiner Basis seine Politik auch zu vermitteln.

Glenn Youngkin erwähnt im Wahlkampf Donald Trump überhaupt nicht, denn Trump als Person ist in Nord-Virginia, in den Vorstädten Washingtons, überhaupt nicht populär. Aber der von ihm befeuerte Kulturkampf, zum Beispiel um die richtigen Themen im Schulunterricht, über die Frage, ob Kollektivschuld aller heutigen Weißen am Rassismus gelehrt werden muss, das ist dort ein brennendes und hochemotionales Thema.

Das lässt auch demokratische Eltern auf Distanz zu Forderungen ihrer Partei gehen. "Wir schließen die Eltern ein, ignorieren sie nicht", sagt denn auch Glenn Youngkin immer wieder und trifft damit die Stimmung bei großen Teilen der weißen Mittelschicht. Die hat sehr viel Sympathie für die Black-Lives-Matter-Bewegung gezeigt, aber manche Auswirkungen gehen ihr dann doch zu weit. Forderungen, der Polizei das Geld zu nehmen, haben im liberalen Minneapolis von den Wählern eine Abfuhr bekommen.

Trump: Auch ohne Twitter erreicht er seine Anhänger

Dass Aktivisten die Statuen von Thomas Jefferson oder sogar George Washington schleifen wollen, weil die Väter der Nation auch Sklavenhalter waren, geht an die Substanz der eigenen Geschichte und Identität. Donald Trump befeuert ganz systematisch solche Ängste, seine Kandidaten gewinnen damit diejenigen zurück, denen Trump selbst zu radikal ist.

Seine früheren Kommunikationsplattformen wie Twitter hat Trump verloren und das behindert ihn, aber es gelingt ihm, über ein Netzwerk derjenigen, die seinen Segen wollen, die Botschaft zu verbreiten. In Virginia hat es nichts genutzt, dass Joe Biden, Barack Obama und der demokratische Kandidat Terry McAuliffe versuchten, Youngkin zum verkappten Trump abzustempeln. "Wir brauchen keinen Trump in Freizeithosen", rief McAuliffe bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Es hat nicht funktioniert.

"Make America Great Again" 2.0

Was aber funktioniert, ist die republikanische Strategie, die Wahlen zur Entscheidung über Identität zu machen. Sie wollen zur Wahl stellen, was es heißt, Amerikaner zu sein, welche Werte die USA prägen und wessen Werte das sind. "Make America Great Again" ist der alte und neue Schlachtruf dafür. Es geht darum, emotional an die Tradition anzuknüpfen, als die Welt noch in Ordnung schien. Wer definiert, was Amerika eigentlich ist? Das wird zentrales Thema bei den nächsten Wahlen, denen für den Kongress im nächsten Jahr und für die Präsidentschaft 2024.

Nur noch eines fällt auf: Trump sammelt Dutzende Millionen an Wahlkampfspenden, gibt aber kaum etwas für seine Kandidaten aus. Alles Geld geht an seine politische "Save America"-Organisation, und es scheint, als würde da eine Kriegskasse für ihn selbst angespart.