Trump: Verewigung am Mount Rushmore klingt nach "guter Idee"

Donald Trumps Kopf überlebensgroß in Stein gemeißelt? "Ich habe es nie vorgeschlagen", obwohl es angesichts der Errungenschaften seiner Präsidentschaft "für mich nach einer guten Idee klingt", schrieb der Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter. Der 74-Jährige will zwar eine Erweiterung des weltbekannten Präsidentendenkmals am Mount Rushmore nie angeregt haben, aber die Vorstellung scheint ihm nicht zu missfallen.

Denkmal für große US-Präsidenten ist umstritten

Der Mount Rushmore in den USA wird jedes Jahr von tausenden Touristen besucht. Vom Berg blicken die früheren US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln herab. Das Monument mit den fast 20 Meter hohen Köpfen ist nicht unumstritten. Es wurde in einen heiligen Berg der Lakota, die zu den Sioux-Indianern gehören, geschlagen - für sie eine Provokation, zumal unter Lincoln und in der Zeit danach viele von ihnen getötet wurden.