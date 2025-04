Trumps Zollpolitik: Wird die EU zum Spielball?

Handel unter Hochspannung

Gegenzölle könnten gezielt US-Bundesstaaten treffen, etwa durch Strafmaßnahmen auf Whiskey, Soja oder digitale US-Dienste. Aber auch das ist ein gefährliches Spiel: "Wenn wir Gegenzölle erheben, schaden wir uns selbst", sagt Andreas Baur vom ifo-Institut München. Solche Schritte müssten mit größter Vorsicht erfolgen – und immer mit dem Ziel, am Ende wieder zu einem zollfreien Handel zurückzukehren.

"In dieser ganzen Debatte wird manchmal die Gefahr unterschätzt, dass wir in eine Eskalationsspirale kommen. Und die ist wirklich da", sagt Baur. Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte reiche: Schon während der Großen Depression in den 1920er- und 30er-Jahren hätten sich protektionistische Maßnahmen zu globalen Krisen hochgeschaukelt.

Das Ende des freien Welthandels?

Trumps Wirtschaftspolitik ist offensichtlich nicht nur protektionistisch, sondern auch politisch motiviert. "America First" wird zunehmend zu "America Only" – mit weitreichenden Konsequenzen für die globale Ordnung, warnt Außenhandelsexperte Baur: "Was mir am meisten Sorgen macht, ist die Gefahr, dass nicht nur die bilateralen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten in die Brüche gehen, sondern die gesamte Welthandelsordnung." Diese basiere auf gemeinsamen Regeln, nicht auf Diskriminierung – auf einem möglichst niedrigen, einheitlichen Zollniveau für alle. Wenn aber ausgerechnet die größte Volkswirtschaft der Welt diesen Konsens aufkündigt, könnten andere folgen.

Wer zahlt am Ende den Preis für Trumps Konfrontationskurs? Die USA? Europa? "Alle werden gleichzeitig heulen", sagt Jäger. Schnitzer meint: "Ich glaube, Trump wird heulen – weil er nicht erkennt, welchen Schaden er im eigenen Land anrichtet."