Trump und die Republikaner: Law and Order als Wahlkampfschlager

In den Monaten Juli und August hatte die Trump-Regierung das Stimmungstief erreicht: Die allgemeine Unzufriedenheit mit Trumps Corona-Management bescherte ihm die schlechtesten Zustimmungsraten seiner Präsidentschaft. Als gleichzeitig, in der Folge von George Floyds Tod, die 'Black Lives Matter'-Demos mancherorts in Gewalt umschlugen, hatte Trump das perfekte Ablenkungsthema gefunden: Law & Order! Bis in den Wahlkampfendspurt hinein bleibt das Reizthema 'Recht & Ordnung' bestimmend.

Trump schickte Nationalgarde nach Kenosha

Spätestens seit Ende August Plünderer und Randalierer eine Spur der Verwüstung durch die 100.000-Seelen-Stadt Kenosha in Wisconsin zogen, inszeniert sich Donald Trump als der starke Mann, ohne den die öffentliche Ordnung in den USA zum Erliegen käme. Trump entsandte die Nationalgarde nach Kenosha, eine nächtliche Ausgangssperre wurde verhängt.

Cynthia Rayners lebt mit ihrer Familie in einem Vorort von Kenosha und war froh, als nach Trumps Eingreifen wieder Ruhe einkehrte: Trump habe wirklich ein Herz für die Polizei und die ganz normalen Bürger, meint Cynthia.

Polizisten schossen siebenmal auf Schwarzen

Auslöser für die Unruhen von Kenosha war ein weiterer Fall von Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner: Polizisten hatten den 29 Jahre alten Schwarzen Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen. Schnell dominierten dann aber die anschließenden Randale-Nächte die Schlagzeilen. Als Trump persönlich die geplünderten Läden und ausgebrannten Autowracks von Kenosha in Augenschein nahm, da reisten auch seine Fans an.

Darunter Meghan, die mit einer gewaltigen USA-Flagge am Straßenrand stand, als die Präsidentenlimousine vorbeifuhr: "Ich bin hier, um den geschädigten Ladenbesitzern zur Seite zu stehen", sagt Meghan. "Trump und die Republikaner wollen doch nur das Land einen", sagt die Mitt-Vierzigerin, und Rassismus gebe es doch seit den 80er-Jahren nicht mehr. Den Kampfbegriff hätten die Linken aus der Mottenkiste geholt, um Trump zu schaden.

Trump-Gegner: "Nicht ein einziges Wort des Mitgefühls gehört"

Jim, ein Demokrat aus Milwaukee, der in Kenosha gegen die Trump-Visite demonstriert, kann da nur den Kopf schütteln: "Ich sehen ihn überhaupt nicht als Heiler", sagt Jim, "ich habe nie auch nur ein einziges Wort des Mitgefühls von ihm gehört!"

Celina Roberts, eine schwarze Gewerkschafterin aus Milwaukee, stimmt zu: "Ich habe keinerlei Respekt für Trump", schimpft Celina, "lasst uns ihn abwählen!" Der 'Law & Order'-Feldzug hat, wie so viele Themen in diesem Wahlkampf, die Gräben zwischen den Lagern nur vertieft. Auch bei dem eskalierten ersten Fernsehduell suggerierte Trump, das Land werde im Chaos versinken, wenn er nicht wiedergewählt würde.

Polizeireviere sprechen sich für Trump aus

Einen ersten Erfolg konnte Trump immerhin dank seiner Kampagne verbuchen: Landauf, landab haben zahlreiche Polizeireviere und andere Sicherheitskräfte Wahlempfehlungen zugunsten der Republikaner ausgesprochen.