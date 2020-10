Trump mit Corona in Klinik: Wie ernst ist sein Zustand?

Noch unklar, ob TV-Duelle abgesagt werden

Das Weiße Haus betonte, Vizepräsident Mike Pence werde vorerst nicht die Geschäfte übernehmen. Pence, der automatisch einspringen würde, sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht mehr ausüben können, ist negativ getestet worden. Der demokratische Trump-Herausforderer Joe Biden, der erst am Dienstag bei der ersten Fernsehdebatte persönlich auf Trump getroffen war, ist ebenfalls negativ getestet. In einem Monat stellen sich Trump und Biden zur Wahl. Trump musste jetzt Wahlkampfauftritte absagen, Biden setzt seinen Wahlkampf dagegen fort. Ob die weiteren Fernsehdebatten am 15. und am 22. Oktober abgesagt werden müssen, ist unklar.

Weitere Infektionen in Trumps Umfeld

Aus Trumps Umfeld werden inzwischen immer mehr Infektionen bekannt. In den Tagen vor seinem positiven Corona-Test ist Trump viel gereist, er hielt sich in der Nähe Dutzender Menschen auf. In den Fokus gerät insbesondere eine Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses vor einer Woche, als Trump die konservative Juristin Amy Coney Barrett als Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht der USA vorstellte. Dort versammelten sich auf engem Raum mehr als 100 Menschen, auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass wenige Masken trugen oder Abstand hielten. Laut Fernsehsender CNN umarmten sich Teilnehmer oder schüttelten sich die Hände. Bei mindestens sechs der Anwesenden fielen seitdem Corona-Tests positiv aus.

Wahlkampf-Treffen nach positivem Test

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie hatte Trump in den vergangenen Wochen Wahlkampfauftritte teils vor Tausenden Anhängern absolviert, bei denen er stets ohne Maske auftrat. Unklar war am Freitag, wie konsequent nun die Kontaktverfolgung erfolgt. In US-Medien gab es Kritik. Für Aufsehen sorgte etwa die Entscheidung, am Donnerstagnachmittag noch zu einem Treffen mit Spendern in New Jersey zu fahren, nachdem im Weißen Haus bereits der positive Test von Trumps Beraterin Hicks bekannt war. Auch am Mittwoch hatte sich Trump im Bundesstaat Minnesota mit Spendern getroffen.

Wilde Spekulationen über Trumps Infektion

In den sozialen Medien verbreiteten sich nach Bekanntwerden von Trumps Infektion schnell Falschinformationen, Gerüchte und Verschwörungs-Annahmen ohne jegliche Belege. Einerseits wurde diskutiert, ob Trump seine Erkrankung nur vortäusche. Andererseits kam die Behauptung auf, Trump sei gezielt mit Corona infiziert worden.

Mit Material von dpa.