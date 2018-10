"Donald Daters" - Wenn Trump-Fans die wahre Liebe suchen

Donald Daters richtet sich mit dem Slogan "Make America Date Again" an Singles auf der Suche nach Partnern, und zwar konservativen, solchen, die zu Donald Trump stehen. Linke würden Trump-Anhänger ablehnen - auch in der Liebe, heißt es auf der Webseite. Und dieser Streit wird beim neuen Partner mit dieser App und der entsprechenden Suche jetzt schon mal vermieden.

Sicherheitslücke in der Dating-App

Bei bestimmten Funktionen waren die Namen und einige Daten der Mitglieder für jeden sichtbar. Dafür soll ein Programmierfehler eines Dienstleisters verantwortlich sein. Die App ist aber wieder online, nur bleibt die Chat-Funktion ausgeschaltet bis, diese Datenlücke geschlossen ist. Wer sich also interessant findet, muss auf WhatsApp oder andere Dienste ausweichen und sich dann dort verabreden.

Donald Daters ähnlich wie Tinder

Die App ist online und man kann sich einfach registrieren. Die Plattform funktioniert in etwa so wie Tinder: Dem eigenen Profil entsprechend bekommt man passende Partner gezeigt. Diese wischt man dann nach rechts oder links, "ja" oder "nein" heißt das dann. Nur in der näheren Umgebung oder im ganzen Land - das kann jeder selbst bestimmen. Und sagen dann zwei "ja", können sie in der App direkt chatten - wenn denn diese Funktion wieder freigeschaltet ist. Die App ist übrigens kostenlos, die Basisfunktionen auch. Und gegen Geld gibt es dann natürlich mehr Möglichkeiten.

Andere politische Meinung macht Liebe schwierig

1.600, heißt es, sollen sich am ersten Tag angemeldet haben. Diese Zahl ist aber nicht weiter bestätigt. Aber eine Dating-Plattform, die sich an den Werten der Partner orientiert, das scheint durchaus attraktiv zu sein. Es gibt eine Studie in den USA, die gezeigt hat, dass für über 70 Prozent eine unterschiedliche politische Meinung ein absolutes No-Go für eine Partnerschaft ist.