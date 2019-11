Öffentliche Gelöbnisse am Gründungstag der Bundeswehr

Öffentliche Gelöbnisse sind ein großes Thema für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Weil sie in ihren Augen für mehr stehen als die reine Zeremonie. Gleich zu ihrem Amtsantritt sprach die CDU-Politikerin davon, den Soldaten ein Signal und Zeichen der Anerkennung geben zu wollen. Deshalb habe sie "alle Ministerpräsidenten angeschrieben und ihnen vorgeschlagen, zum Geburtstag der Bundeswehr am 12. November in ihren Bundesländern öffentliche Gelöbnisse durchzuführen".

Bundesweite Veranstaltungen

In sechs Bundesländern quer durch Deutschland werden denn heute auch Rekruten bei feierlichen Appellen ihr Gelöbnis ablegen. Sie geloben dabei, der Bundesrepublik Deutschland "treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Bei der Zeremonie in Berlin auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Bundestag wird Kramp-Karrenbauer eine Ansprache halten, Ehrengast ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

München erst am 18. November

Auch in Bayern ist ein öffentliches Gelöbnis mit rund 200 Rekruten geplant, allerdings erst in einer Woche. Die Staatskanzlei begründet das mit dem traditionellen Soldatenempfang von Ministerpräsident Markus Söder. Der Termin 18. November sei schon lange geplant gewesen, deshalb habe man sich entschieden, das Gelöbnis in das Programm zu integrieren. Es soll im Hofgarten stattfinden.

Ritual, das nach innen und außen wirkt

Für den Historiker Jörg Echternkamp vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hat das Gelöbnis mehrere Funktionen. Zum einen wirke es nach innen: Es beziehe sich auf die Tradition und stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl der Soldaten. Zum anderen kann das Militär laut Echternkamp der Gesellschaft zeigen, wie es wahrgenommen werden möchte. Es gehe um Akzeptanz und Integration. Das sei gerade nach der Aussetzung der Wehrpflicht ein wichtiger Faktor, weil die Bundeswehr ja Freiwillige für sich gewinnen müsse.

Militarisierung der Gesellschaft?

In früheren Jahren kam es immer wieder zu Protesten gegen öffentliche Gelöbnisse von Rekruten. Etwa auf dem Münchner Marienplatz im Juli 2009. Damals waren rund 1.300 Polizisten im Einsatz. Es wurde teilweise laut, Demonstranten protestierten mit Sprechchören und Trillerpfeifen gegen die militärische Zeremonie.

Der Historiker Echternkamp wertet solche Proteste als Zeichen dafür, dass so eine Veranstaltung mehr sei als nur Aufmarsch – Gelöbnis – Musik – Abmarsch. Manche Bürger seien der Ansicht, dass man die Armee ganz abschaffen müsse. Andere hätten die Sorge, dass sich die Gesellschaft „militarisiert“. Diese Sorge hält der Historiker allerdings für übertrieben, zumindest „so lange es nicht eine Panzerparade Unter den Linden“ in Berlin gebe.

Geburtsstunde der Bundeswehr 1955

Als Kramp-Karrenbauer den 12. November als Termin für die Gelöbnisse vorschlug, mussten viele erst nachdenken, was es mit diesem Tag auf sich hat. Es ist der Gründungstag der Bundeswehr. Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen vom damaligen Verteidigungsminister Theodor Blank in einer Kaserne in Bonn ihre Ernennungsurkunde. Es war eine nüchterne Zeremonie, abgehalten in einer Fahrzeughalle, die Wände mit Stoffbahnen abgehängt.

"Wehrmacht" oder "Bundeswehr"?

Dem Historiker Jörg Echternkamp zufolge hätten es damals viele Bundesbürger vorgezogen, den Namen "Wehrmacht" beizubehalten. Kritiker sahen eine unpassende Parallele zur Feuerwehr – die bekämpfe das Feuer, "aber die Bundeswehr nicht den Bund". Diese Diskussion ist heute längst vergessen. Dafür gibt es andere Streitpunkte: Wie groß soll die Bundeswehr sein, an welchen Auslandsmissionen soll sie teilnehmen, wie viel darf sie kosten?

Zwei-Prozent-Ziel der NATO

Kramp-Karrenbauer steht wie ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO und damit zu einem steigenden Verteidigungs-Etat. Aber die CDU-Chefin macht auch einiges anders: Sie hat die Privatisierung der HIL-Werke, in denen Panzer und anderes Militärgerät gewartet und repariert werden, gestoppt. Und sie wirkt auf die Truppe nahbarer als von der Leyen. Darauf zahlt sicher auch der Umstand ein, dass sie das schon länger geplante Projekt „kostenlose Bahntickets für Soldaten“ schnell zum Abschluss gebracht hat.

Licht und Schatten

Sie sei gelassen, aber sehr konzentriert, beschrieb sich Kramp-Karrenbauer im ARD-Sommerinterview Anfang September. Sie sprach aber auch von Hürden, die sie „nicht so elegant genommen“ habe. Und in der Tat bietet sie Kritikern immer wieder offene Flanken. Etwa wenn sie die türkische Militäroffensive im Norden Syriens als „Annexion“ bezeichnet. Oder ohne Absprache mit dem Koalitionspartner SPD eine Schutzzone in Syrien ins Spiel bringt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bescheinigte ihr kürzlich starke Führungsqualitäten. Ihr Rückhalt bei den Bundesbürgern sieht dagegen weniger gut aus: Dem jüngsten Deutschlandtrend zufolge sind nur noch 18 Prozent mit Kramp-Karrenbauers Arbeit zufrieden.