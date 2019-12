Dobrindt: "Wir verhandeln den Koalitionsvertrag nicht nach"

Nach dem SPD-Parteitag in Berlin sieht der Landesgruppenchef der CSU, Alexander Dobrindt, keinen Grund, den Koalitionsvertrag neu zu verhandeln. "Dazu hat auch die SPD zu stehen. Dass sie ihre Parteiführung gewechselt hat, ist kein hinreichender Grund zu sagen, die Basis unserer Zusammenarbeit hätte keine Gültigkeit mehr", so Dobrindt.

Gespräche, aber keine Nachverhandlungen

Zusammenarbeit gehe aber nicht mit Forderungen, die einen klaren Linksruck bedeuteten, "der so nicht vereinbart war und so auch nicht vereinbar ist". Dobrindt forderte die SPD auf, ihre "Selbsttherapie" aufzugeben und wieder zur Regierungsarbeit zurückzukehren. Man sei in der Koalition ständig in Gesprächen. Das sei Alltagspolitik, aber es seien keine Nachverhandlungen.

"Für uns nicht umsetzbar"

Was auf dem SPD-Parteitag vereinbart worden sei, "mehr Schulden machen, mehr Steuern, das Grundgesetz ändern, Schuldenbremse abschaffen - das ist etwas, was mit einer bürgerlichen Politik ganz wenig zu tun hat und deswegen ist das für uns nicht umsetzbar".