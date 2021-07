Dobrindt will mehr Homeoffice durch steuerliche Förderung

Die CSU will das Arbeiten im Homeoffice stärker fördern, auch über die Pandemie hinaus. Eine Homeoffice-Pauschale von 1.000 Euro im Jahr wäre ein Signal an die sich modernisierende Arbeitswelt, sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Deutschlandfunk.

Wirtschaft mit fast gleichlautender Forderung

Ein Vorstoß des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft geht in dieselbe Richtung: So schlug Bundesgeschäftsführer Markus Jerger vor, aus der Homeoffice-Pauschale von maximal 600 Euro pro Jahr eine Mobile-Arbeit-Pauschale von 1.000 Euro zu machen, "und zwar ohne aufwendige Einzelnachweise in der Steuererklärung".

Zudem sollte die steuerliche Sofortabschreibung für die Büroausstattung von bisher 1.000 auf mindestens 1.500 Euro aufgestockt werden, sagte er.

Steueranreiz kontra Rechtsanspruch

Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass jeder Steuerpflichtige, der zu Hause arbeitet, pro Jahr 600 Euro steuerlich geltend machen kann. Das entspricht einem Betrag von fünf Euro pro Arbeitstag im Homeoffice.

Dobrindt will die Forderung nach einer Erhöhung der Pauschale auf 1.000 Euro nach eigenen Worten in das Wahlprogramm der CSU aufnehmen. Dieses gibt es neben dem gemeinsamen Programm mit der CDU. Es setzt traditionell stärker bayerische Akzente.

Die Pandemie habe gezeigt, dass mehr Flexibilität in der Arbeitswelt nötig sei und es künftig mehr Homeoffice geben werde, sagte Dobrindt im Deutschlandfunk. Dies wolle die CSU mit Anreizen unterstützen. Ein Recht auf Homeoffice, wie es die SPD fordert, lehnte Dobrindt jedoch ab.

Die SPD macht sich in ihrem Wahlprogramm für einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice im Jahr stark.

Bayerische Wirtschaft gegen Recht auf Homeoffice

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) steht einem Recht auf Homeoffice kritisch gegenüber. "Die Entscheidung 'Homeoffice oder nicht' muss immer eine Entscheidung des Unternehmens sein", betonte der Verband unlängst. Sie dürfe nicht staatlich angeordnet werden. Denn die Betriebe könnten selbst am besten beurteilen, welche Arbeiten im Homeoffice gemacht werden können und welche nicht, so die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die vbw befürchtet durch Homeoffice zudem Verluste bei Produktivität, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit.