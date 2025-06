Dobrindt will Bundespolizisten mit Tasern ausstatten

Die Bundespolizei soll nach den Plänen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit Elektroschockgeräten ausgestattet werden. "Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz von Tasern bei unserer Polizei zwingend notwendig ist", sagte der CSU-Politiker im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Bayern hat bislang nur eine Handvoll Beamter Zugriff auf solche Geräte.

Dobrindt will auf gestiegene Bedrohung in der Öffentlichkeit reagieren

Dobrindt sieht in den Tasern aber ein "geeignetes Mittel, um auf die gestiegene Bedrohung der Polizei im öffentlichen Raum zu reagieren". Gerade wenn Menschen die Beamten der Bundespolizei mit Stichwaffen wie Messern angriffen, könnten die Beamten die Angreifer "effektiver ausschalten" und "sich selbst besser schützen", argumentierte der Innenminister. "Der Taser ist das richtige Einsatzgerät, um genau an der Schnittstelle zwischen Schlagstock als Nahwaffe und der Pistole als Fernwaffe zu wirken."

Ihm zufolge soll die neue Ausrüstung nun schnell kommen. Er werde dafür sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausstattung der Beamten mit Elektroschockgeräten "noch in diesem Jahr aufgesetzt werden", so Dobrindt. Das Geld für die Beschaffung der sogenannten Distanzelektroimpulsgeräte (kurz: DEIG) will der Minister bereitstellen.

Geräte setzen Angreifer mit Stromschlägen außer Gefecht

Mit einem Taser können Elektroschocks aus etwas Distanz abgegeben werden. Dabei schießen Drähte mit kleinen pfeilförmigen Projektilen aus den Geräten. Diese verhaken sich in der Haut und übertragen Stromstöße, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen führen. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig.

Taser: In den USA verbreitet, in Deutschland umstritten

Auch Polizeigewerkschaften und Sicherheitspolitiker haben sich zuletzt für eine stärkere Nutzung im Streifendienst ausgesprochen. Die Waffen sind allerdings umstritten, da Taser beim Einsatz gegen Menschen mit Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Problemen zu gesundheitlichen Folgen führen können.

In den USA sind die Elektroschockpistolen seit langem im Einsatz, in Deutschland werden sie seit wenigen Jahren in einigen Bundesländern von Polizisten im regulären Streifendienst eingesetzt. In Bayern sind es bisher nur einige Hundert Geräte, die vor allem von besonderen Einheiten genutzt werden.