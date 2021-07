Olaf Scholz‘ persönliche Einblicke

Kritische Themen ja, harte Fragen eher nein. Olaf Scholz hat in der Stunde, in der ihn die beiden Brigitte-Journalistinnen befragen, fast dauerhaft ein Lächeln auf den Lippen. Das Gesprächsformat scheint ihm zu gefallen. Und so erfährt der Zuschauer, dass Olaf Scholz gerne länger schläft, sein idealer Tag mit Joggen beginnt und er es seiner Ehefrau zu verdanken hat, dass er überhaupt Sport treibt.

Mehr Politik für Frauen

"Ich glaube, dass ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre", sagt Olaf Scholz über seine Frau. Auf die Frage, ob sie im Falle seiner Wahl zum Kanzler weiterarbeiten werde, zeigte sich Scholz empört. Britta Ernst ist Bildungsministerin in Brandenburg. Dass beide als Politiker eine Karriere haben können, müsse möglich sein. Beim Thema Frauen setzt Scholz dann auch gleich seine politische Botschaft: Wenn er Kanzler wäre, würde er gleiche Löhne und Gehälter durchsetzen und das nicht nur gesetzlich für Unternehmen, er werde auch dafür sorgen, dass frauentypische Berufe besser bezahlt würden.

Scholz schmerzhafteste Niederlage

Auf die Frage, was seine schmerzhafteste Niederlage gewesen sei, denkt der SPD-Politiker kurz nach. "Die Gewalt, die sich beim G20-Gipfel abgespielt hat", lautet dann seine Antwort. Olaf Scholz war Hamburgs Erster Bürgermeister als es beim G20 Gipfel 2017 zu gewaltsamen Ausschreitungen kam. Trotz intensiver Vorbereitungen habe er die Bürgerinnen und Bürger nicht so schützen können, wie er es sich vorgestellt habe. Das werde er nicht vergessen.

Lob für die Kanzlerin

Politische Attacken gegen den politischen Gegner sind in dieser Gesprächsrunde eher rar. Die Union kritisiert Scholz beim Thema Ausbau der Stromkapazitäten. Um Deutschland mit mehr Strom zu versorgen, passiere zu wenig. Für die Kanzlerin hingegen findet er freundliche Worte. Er habe immer gerne mit ihr zusammengearbeitet, zudem sei sie eine „sehr lustige Frau“. Kritik an ihr weicht er aus. Merkel könne auf eine sehr erfolgreiche Regierungsbilanz zurückblicken.

Was wäre wenn

Wie es für ihn weitergehe, wenn er nicht Kanzler werde? Diese Frage lässt Olaf Scholz offen. „Ich möchte gerne Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“, betont er. Umfragen zeigten, dass ihm das viele zutrauen würden. Das bewege und motiviere ihn. Er habe sich aber auch immer vorstellen können wieder als Anwalt zu arbeiten.