DLRG-Petition zur Rettung der Schwimmbäder

In Deutschland werden laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu viele Schwimmbäder geschlossen. Seit Jahren sehe die DLRG mit großer Sorge den unheilvollen Trend zu Bäderschließungen in Deutschland, sagte Präsident Achim Haag heute im Petitionsausschuss des Bundestages. Im Ausschuss wurde über eine Petition der DLRG diskutiert. Die Forderung: ein bundesweiter Masterplan zur Rettung der Badeanstalten. Viele Kommunen stünden unter finanziellem Druck und versuchten durch Stilllegung oder Abriss von Schwimmbädern ihre Haushalte zu verbessern, sagte Haag.

Jeder zweite Zehnjährige kein sicherer Schwimmer

Laut DLRG gab es im Jahr 2000 rund 7.800 Schwimmbäder in Deutschland. Ende 2018 seien es dagegen 1.400 Bäder weniger, also nur noch 6.400 gewesen. Zudem seien viele Bäder sanierungsbedürftig. Jede vierte Grundschule habe keinen Zugang zu einem Bad, um Schwimmunterricht geben zu können. Auch deshalb gebe es immer mehr Kinder, die nicht schwimmen könnten. Aus einer von der DLRG in Auftrag gegebenen Umfrage von 2017 ging hervor, dass mehr als jeder zweite Zehnjährige (60 Prozent) kein sicherer Schwimmer ist. In den ersten 8 Monaten des Jahres 2018 sind laut DLRG etwa 445 Menschen in Deutschland ertrunken.

Freistaat fördert Freibad-Sanierung mit 120 Millionen Euro

In Bayern hat der Freistaat bereits im Juni dieses Jahres ein Sanierungsprogramm aufgelegt. Mit diesem übernehme der Freistaat bis zu 55 Prozent der Sanierungskosten von Schwimmbecken, Umkleiden und Technikbereichen, so das Bauministerium. Der Freistaat will die Kommunen bei der Sanierung maroder Freibäder unterstützen. 120 Millionen Euro stehen dafür in den kommenden sechs Jahren zur Verfügung.

Der Freistaat Bayern hat im Doppelhaushalt 2019/2020 pro Jahr jeweils 20 Millionen Euro eingeplant, um marode Bäder zu bezuschussen. Allerdings bekommen die Kommunen maximal 45 Prozent der Kosten erstattet. Die Maßnahmen werden in der Reihenfolge gefördert, in der die vollständigen Unterlagen bei der Bewilligungsstelle eingehen. Deshalb hat Volkach noch am Donnerstag reagiert.

Sanierungsbedarf von knapp einer halben Milliarde Euro

Im Jahr 2018 gab es rund 860 Hallen- und Freibäder in Bayern. Das Bauministerium sieht allein für die Freibäder einen Sanierungsbedarf von rund 480 Millionen Euro. Die Kommunen sollen deshalb je nach Leistungsfähigkeit finanziell unterstützt werden - im Schnitt dürfte etwa ein Viertel der Kosten übernommen werden. Auch Rückbauten und Flächenreduzierungen, die die Unterhaltskosten senken, werden gefördert. Sauna- und Gastronomiebereiche hingegen werden ebenso wie reine Sprung- und Wellenbecken nicht gefördert.

DLRG-Petition fordert 14 Milliarden Euro für Schwimmbäder

Den Sanierungsstau veranschlagte ein Sprecher der DLRG im Vorfeld der Sitzung mit 4,5 Milliarden Euro.

"Die Kommunen sollen und dürfen mit den Problemen nicht allein gelassen werden." Petition der DLRG zur Rettung der Badeanstalten

hieß es. Insgesamt braucht es laut Petitionstext 14 Milliarden Euro, die je zur Hälfte vom Bund und den Ländern getragen werden sollen.

Ein "Goldener Plan" wie in Zeiten von Olympia

Die DLRG fordert daher einen "Goldenen Plan" wie Ende der 1950er-Jahre. Damals wurde klar, dass es im Hinblick auf Olympische Spiele an Sportstätten, insbesondere an Schwimmbädern, mangelte.

In München entstand im Rahmen der Olympischen Spiele das bekannte Olympiabad. Anfang der 1990er-Jahre gab es wieder einen "Goldenen Plan", diesmal für Sportstätten in Ostdeutschland. Einen solchen Plan fordert die DLRG nun wieder. 110 Millionen Euro hat der Haushaltsausschuss des Bundestags bislang für Schwimmbadsanierungen bewilligt. Die DLRG will eine deutliche Aufstockung erreichen.