Diversity Day: Respekt als Erfolgsfaktor

Die Allianzversicherung hisst heute an mehreren Standorten Flaggen in Regenbogenfarben, im Landratsamt in München gibt es eine Vorlesestunde mit queeren Kinderbüchern - bundesweit beteiligen sich mehr als 900 Unternehmen und Organisationen mit Aktionen am "Diversity-Day". Ihr erklärtes Ziel: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gleichermaßen respektiert werden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, sexueller Orientierung, religiöser Zugehörigkeit und körperlichen oder geistigen Fähigkeiten.

Diversität als unternehmerische Herausforderung

Ausgerufen wird der "Diversity Day" von der sogenannten "Charta der Vielfalt" - eine Initiative, die 2006 von mehreren großen Wirtschaftsunternehmen gegründet wurde. Dazu gehören unter anderem: Deutsche Bank, Daimler, Deutsche Telekom und BP. Die Unternehmen unterzeichneten eine Selbstverpflichtung, mit der die Vielfalt in der Arbeitswelt unterstützt und vorangebracht werden sollte. Mittlerweile haben auch zahlreiche öffentliche Einrichtungen die Charta unterzeichnet, insgesamt 4.600 Organisationen, darunter einige Bundesländer.

Auch die Dimensionen der Diversität seien erweitert worden, erklärt der Sprecher der "Charta der Vielfalt", Stephan Dirschl. So habe man vor etwa eineinhalb Jahren die "soziale Herkunft" als Diversitäts-Merkmal ausgemacht und mit in die Charta aufgenommen. Gerade in Deutschland funktioniere der Berufseinstieg oder -wiedereinstieg meist auf Basis von "Bescheinigungen und Abschlusszeugnissen".

Viel zu wenig werde hingegen auf die eigentlichen Talente der Person geschaut. So habe beispielsweise eine alleinerziehende Mutter, die täglich ihren Alltag strukturieren müsse, viele Qualifikationen, die sie mit Papieren nicht belegen könne.

Nutzen für die Wirtschaft

Das Engagement großer Unternehmen für Diversität ist nicht ganz uneigennützig. Laut Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit könnten durch ein geschicktes Diversity Management bis 2025 rund vier Millionen zusätzliche Fachkräfte gewonnen werden. Etwa, indem man Menschen mit Behinderung entsprechende Hilfsmittel und Werkzeuge anbiete.

Im Rahmen der Globalisierung ist für die meisten Unternehmen auch das Einstellen von Menschen anderer Nationalitäten und mit unterschiedlicher Muttersprache vorteilhaft. "Wir brauchen eine Belegschaft, die so vielfältig ist, wie unsere Märkte", äußerte kürzlich ein Sprecher von BMW. Deshalb gibt es im Werk München beispielsweise einen eigenen Gebetsraum, damit Muslime ihre Gebetszeiten einhalten können. Das ist bisher eine Ausnahme, denn grundsätzlich sei in Deutschland die religiöse Zugehörigkeit am Arbeitsplatz noch immer ein Tabu, sagt "Charta-der-Vielfalt"-Sprecher Dirschl.

Diversität: Trend oder Reibungsfaktor?

Dass die Wirtschaft von Diversität profitieren kann, werde oft noch nicht gesehen. Die Initiative "Charta-der-Vielfalt" schlägt unter anderem vor, bewegliche Feiertage für alle anzubieten: "Muslimische Personen könnten dann arbeiten, wenn Christen frei haben und umgekehrt", so Dirschl. Und auch auf die Psyche der Menschen wirke sich Diversität positiv aus: "Studien zeigen, dass rund 20 Prozent der Arbeitsleistung verloren gehen, wenn sich eine Person am Arbeitsplatz nicht akzeptiert fühlt".

Umgekehrt kann wenig Diversität für Unternehmen sogar zum Risiko an den Kapitalmärkten werden, wenn durch Konflikte oder Lagerbildung der Betrieb gestört wird. Davor warnt die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabell Welpe von der TU München. Mit einer "offenen, inklusiven Unternehmenskultur ohne Stereotype oder Schubladendenken" führe Diversität dagegen zu Erfolg und Innovationen.

Was bedeutet Diversität eigentlich?

Nach Aussagen der "Charta der Vielfalt" braucht es Tage wie den "Diversity-Day", um auf Diversitätsthemen und -missstände aufmerksam zu machen. Allerdings kritisieren Wissenschaftler, wie die Soziologin Marion Müller aus Tübingen, dass die Bedeutung von "Diversität" teilweise unklar sei. "Der Begriff kommt aus der Bio-Diversität, wir haben einfach versucht, ihn auf unsere Kultur zu übertragen".

Manche Diversitätsmerkmale würden in den bisher aufgestellten Kategorien aber nicht erfasst. Und warum bestimmte Personen oder Personengruppen diskriminiert werden, lasse sich auch nicht immer eindeutig begründen. "Wenn es zum Beispiel um das Tragen von Kopftüchern geht. Wogegen richtet sich die Diskriminierung dabei eigentlich: gegen die Religion oder vielleicht auch gegen das Geschlecht?" fragt Müller.

Reden allein reicht nicht

Zudem hält Marion Müller einige Debatten für wenig zielführend: "Wir reden gerade sehr viel übers Gendern, trotzdem verdienen Frauen noch immer weniger als Männer und die Teilzeitquote von Frauen in Deutschland ist eine der höchsten in Europa." An dieser Stelle müsse man ansetzen, zum Beispiel durch das Einführen von Kursen zu Arbeitsteilung und Finanzthemen vor der Geburt des ersten Kindes, um die Frauen über ihre Rechte und Möglichkeiten aufzuklären.

Dass es zu vielen Themen noch Diskussionsbedarf oder Widerstände gibt, sieht auch Dirschl von der "Charta der Vielfalt". Für ihn ist das aber grundsätzlich ein gutes Zeichen: "Es zeigt, dass diese Themen wichtig sind, dass es damit weiter voran geht."