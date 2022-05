Diversität in der Arbeitswelt: Was hat sich getan?

In kürzester Zeit stieg die Arbeitslosenquote unter Menschen mit schwerer Behinderung auf den höchsten Stand seit 2016. Und auch der Abstand zur Arbeitslosenquote der Menschen ohne Behinderung ist gewachsen. In diesem Bereich ist es aber umso wichtiger, das Ziel der Inklusion nicht nur an den Zahlen festzumachen. So prangern Gewerkschaften und Aktivisten immer wieder an, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie eine Arbeitsstelle finden, sehr schlecht bezahlt werden.

Muslimische Frauen besonders benachteiligt

In einigen anderen Bereichen sind Experten und Expertinnen fast gänzlich auf die Ergebnisse qualitativer Studien und Befragungen angewiesen. So sehen etwa drei Viertel der Organisationen, die sich der Charta der Vielfalt angeschlossen haben, Handlungsbedarf beim Thema Religion. Vor allem Arbeitnehmer muslimischen Glaubens geben in Befragungen an, am Arbeitsplatz aufgrund ihrer Religion Nachteile zu erfahren. Besonders betroffen sind muslimische Frauen, die einen Hijab tragen.

Untersuchung in Kategorien nur ein Zwischenschritt

Für Isabell Welpe sind alle Daten und Analysen, die Diversität in ihren zahlreichen Kategorien betrachten, wichtige Werkzeuge, um die Entwicklung zu messen – letztendlich stellen sie jedoch nur einen Zwischenschritt dar. Das Ziel müsse sein, dass die Einteilung in den Hintergrund gerät – dass sie schlussendlich bei der Jobsuche genauso wenig eine Rolle spielt, wie etwa die Haarfarbe. Bis dieser Punkt erreicht sei, dürfe man nicht unterschätzen, wieviel verzerrte Entscheidungen die Lebens- und Arbeitswelt unzähliger Menschen bestimmen. Um ein besseres Bild zu bekommen, zum Beispiel auch über den Bereich soziale Herkunft, ist für Welpe automatisierte Datensammlung- und Verarbeitung ein Schritt in die Zukunft.

Für Organisationen und Unternehmen bringt eine vielfältige Belegschaft einige Vorteile. So wurde in zahlreichen Studien ein Zusammenhang, wenn auch kein kausaler, zwischen höherer Diversität und höherer Leistung, Erfolg und Attraktivität festgestellt. Auch mit Problemen wie Fachkräftemangel und veränderten Markbedingungen kann ein Unternehmen, dass Vielfalt unter den Angestellten ermöglicht, anders umgehen. Ein Stück weit, so Isabell Welpe, sollte man aber auch aufhören, diese Vorteile immer in den Mittelpunkt zu stellen. "Man erwartet einfach von allen Organisationen, dass sie wichtige gesellschaftliche Trends, zudem das Thema [Diversität] ja gehört, auch nachvollziehen."