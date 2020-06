Diversität im Alltag: Wie bunt ist die bayerische Polizei?

Schaut man sich den Flyer der bayerischen Polizei an, mit dem um Nachwuchs geworben wird, ist schnell klar: Nicht nur die blonde Carola Gerhart oder der hellhäutige Gerd Drexler sind bei der Polizei. Auch der dunkelhäutige Denzel Bradley und der Beamte Hieu Giang, der offensichtlich asiatische Wurzeln hat, sorgen in Bayern als Polizisten für Recht und Ordnung. "Bunt" – so präsentiert sich die Polizei Bayerns. Mit diesen Flyern ist Silke Rehag als Einstellungsberaterin der Polizei etwa auf Messen unterwegs.

"So funktioniert auch unsere tägliche Personalgewinnung. Es ist einfach bunt. Und wer kommt und unsere Voraussetzungen erfüllt, der darf sich gern bewerben und ist gern gesehen." Silke Rehag, Einstellungsberaterin

Allein die Qualifikation ist für eine Polizei-Karriere ausschlaggebend

Der nötige Schulabschluss, Sportlichkeit und soziale Kompetenz – das zähle und nicht die Hautfarbe, sagt Rehag. Schon seit 1996 gibt es diese Flyer der Polizei. Lange vor der aktuellen Rassismus-Debatte wollte man die Diversität in der bayerischen Polizei stärken.

Wie viele Polizisten tatsächlich einen Migrationshintergrund haben, das wird nicht erhoben. Auch Innenminister Joachim Herrmann betont mit einem Augenzwinkern, dass es in Bayern durchaus Polizisten mit Migrationshintergrund gebe. "Wenn Sie an der Vereidigungsfeier von jungen Polizeibeamten teilnehmen und sich anschauen, wenn 300 neue Beamte eingestellt werden, dann ist es unübersehbar, dass einige keine Ureinwohner der Rhön sind."

Eine Zahl gibt es jedoch: Seit der Werbeoffensive vor vier Jahren wurden bayernweit 200 Beamte mit nicht-deutschem Pass eingestellt. Doch für Damian Groten von der Antidiskriminerungsstelle "Before München" sind Zahlen nicht ausschlaggebend. Er betont, dass die reine Anzahl von Beamten mit Migrationshintergrund noch keine Rückschlüsse auf deren Wirksamkeit zulasse. In einer hierarchischen Struktur wie der Polizei sei die Frage wichtig, welche Position jemand in der Hierarchie habe. "Und erst dann sieht man, welche Wirksamkeit sie haben können, auch mit Blick auf die Diskriminierungserfahrung", sagt Groten.