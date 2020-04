Diskussion um Öffnung der Schulen für Grundschüler

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat am Montag empfohlen, unter bestimmten Voraussetzungen zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Die Medizinethikerin Prof. Claudia Wiesemann war eine der Expertinnen, die an der Stellungnahme der Leopoldina beteiligt waren. Im radioWelt-Interview auf Bayern 2 verteidigt sie die Empfehlung.

"Die Grundschüler können ihr eigenes Lernen nicht in diesem Maße steuern. Wir sahen dann, dass manche Kinder aus bildungsfernen Schichten einen großen Nachteil haben, gerade in den kleineren Klassen." Prof. Claudia Wiesemann

Ältere Schüler kämen mit den digitalen Formen besser zurecht. Sie nutzen sie auch aktiver, so Prof. Claudia Wiesemann. Deswegen könnte in diesen Klassen der Unterricht noch länger online stattfinden. Der Unterricht für die Grundschüler sollte und müsste unter Berücksichtigung aller denkbaren Schutzmaßnahmen stattfinden, betone Claudia Wiesemann.

"Das sollte zunächst einmal in den Fächern Deutsch und Mathe, also in zentralen Fächern stattfinden, und dann wenn möglich in kleineren Gruppen. Wenn möglich versetzt, dass sich die Kinder nicht auf dem Schulhof begegnen." Prof. Claudia Wiesemann

Masken und Tests - wichtige Voraussetzungen

Eine weitere Rückkehr zur Alltagsnormalität setze voraus, dass es genügend Masken gebe.

"Es setzt voraus, dass die Testmöglichkeiten heraufgefahren werden, um beispielsweise gesunde Teile der Bevölkerung zu testen und eine Ausbreitung des Virus auf diese Art und Weise zu unterbinden." Prof. Claudia Wiesemann

Bundeskanzlerin Merkel will sich morgen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer abstimmen, wann und wie eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ermöglicht werden kann.

💡 Was ist die Leopoldina?

Die Leopoldina ist eine klassische Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Sie hat rund 1.600 Mitglieder aus fast allen Wissenschaftsbereichen. 1652 gegründet, ist die Einrichtung die älteste Gelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum. Benannt wurde sie später nach Kaiser Leopold I. aus dem Hause Habsburg. 2008 wurde sie zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. Ihre zwei besondere Aufgaben: Vertretung der deutschen Wissenschaft im Ausland und Beratung von Politik und Öffentlichkeit. Die Leopoldina ist dem Gemeinwohl verpflichtet und soll - unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen - wissenschaftliche Erkenntnisse zu wichtigen Zukunftsthemen beisteuern.