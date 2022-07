Diskussion um eventuelle Rückkehr zur Maskenpflicht ab Herbst

Angesichts steigender Corona-Fälle hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Möglichkeit einer Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst in Aussicht gestellt. Die Reaktionen von Politikern, Verbänden und Gesundheitsexperten sind unterschiedlich: Skeptisch zeigte sich unter anderem sein Parteikollege, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann. "Ich halte eine gezielte Maskenempfehlung für besser als eine allgemeine Maskentragepflicht", sagte Ullmann.

Ullmann und Lindholz für Maskenpflicht nur in bestimmten Bereichen

Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, eine Pflicht könne er sich in den Bereichen vorstellen, wo vulnerable Menschen wohnen oder behandelt werden.

Auch Unions-Fraktionsvize Andrea Lindholz ist für eine Differenzierung. Eine Maskenpflicht müsse überall dort gelten, wo sich auch besonders gefährdete Personen aufhalten, sagte sie der "Welt". Als Beispiele nannte sie Supermärkte, Apotheken sowie Bus oder Bahn.

Gesundheitsminister Holetschek begrüßt Vorstoß zur Maskenpflicht

Bayerns Gesundheitsminister hat dagegen die Pläne von Buschmann, im Herbst erneut eine Maskenpflicht einzuführen, bereits nach Bekanntwerden am Wochenende gelobt. "Ich begrüße es, dass der Justizminister die Wirksamkeit der Maske vor allem auch in Innenräumen endlich auch als unstreitig bezeichnet", sagte Holetschek. "Zu dieser Erkenntnis zu kommen, hat lange genug gedauert."

Von der Ampel-Koalition fordert der CSU-Politiker einen Entwurf für ein aktuelles Infektionsschutzgesetz. "Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Länder alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen schnell, effektiv und rechtssicher treffen können", sagte Holetschek der Nachrichtenagentur dpa.

Virologe empfiehlt Vorbereitung auf "Worst Case"

Auch der Virologe Martin Stürmer forderte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass die Bundesregierung bei ihrem Infektionsschutzgesetz von einem "Worst Case" ausgehen sollte, damit man in diesem Fall auch die entsprechenden Mittel zur Hand habe. Die Maskenpflicht im Innenbereich bezeichnete Stürmer dabei als "Minimum".

Auch am Arbeitsplatz und an den Schulen soll die Maskenpflicht möglichst wieder eingeführt werden - das zumindest fordern Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Lehrerverbandschef Heinz-Peter Meidinger. Meidinger plädiert für eine Maskenpflicht im Klassenzimmer bereits ab Anfang August. Der "jetzige Zeitplan der Bundesregierung" sei nicht geeignet, "rechtzeitig zum Schulstart beim Gesundheitsschutz an Schulen gut aufgestellt zu sein". Piel rief dazu auf, die Corona-Arbeitsschutzregeln wieder in Kraft zu setzen. Dazu gehöre auch das Maskentragen als "persönliche Schutzmaßnahme", wie sie der "Welt" sagte.

Hotel- und Gaststättenverband pocht auf Verhältnismäßigkeit

Weniger begeistert reagierte dagegen der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf die eventuelle Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst. Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges pocht auf eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen: "Wir erleben aktuell zwar einen Anstieg der Infektionen, aber vor allem milde Verläufe. Und da sind drastische Einschnitte definitiv nicht gerechtfertigt."

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist grundsätzlich für Vorgaben zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ein neues Konzept für den Herbst ist geplant, weil die im Frühjahr deutlich zurückgefahrenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz am 23. September auslaufen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen stetig angestiegen. Derweil steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland weiter an. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute bundesweit bei 744, gestern lag der Wert bei 708. Die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Corona-Infizierten steigt weiter an - die Mehrheit davon braucht jedoch keine intensivmedizinische Betreuung.