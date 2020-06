Diskussion um Begriff "Rasse" im Grundgesetz

Seehofer offen für Diskussion

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte in Berlin, er sei bereit, über diesen Vorschlag zu diskutieren: "Ich versperre mich da nicht". Wichtiger sei für ihn aber die Eindämmung von Rassismus in der Praxis, Rassismus müsse auf "Null" runtergebracht werden. Zudem verwies Seehofer auf den Kabinettsausschuss. Es sei "keine Alltäglichkeit", dass ein Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus geschaffen worden sei. Damit solle Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es hierzulande "null Toleranz" für Rassismus gebe.

FDP: Präzisierung richtig

Die FDP im Bundestag hob hervor, dass das Grundgesetz sich entschieden gegen Rassismus wende. Dies müsse aber auch sprachlich zum Ausdruck gebracht werden, deshalb sei eine Präzisierung richtig. Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann sagte den Funke-Zeitungen: "Denn die Erwähnung des Wortes Rasse in Artikel 3 des Grundgesetzes dient ja nur der Absage an Rassismus." Besser als eine ersatzlose Streichung sei es, von "ethnischer Herkunft" zu reden, wegen der niemand diskriminiert werden dürfe.

Grüne: "Es ist an der Zeit, dass wir Rassismus verlernen"

Die Grünen-Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten sich in der Debatte über Rassismus nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd für einen solchen Schritt ausgesprochen. "Es ist Zeit, dass wir Rassismus verlernen. Allesamt.", hatten Robert Habeck und die Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein, Aminata Touré , in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Berliner "tageszeitung" geschrieben. "Ein starkes Zeichen dafür wäre, den Begriff 'Rasse' aus dem Grundgesetz zu streichen."

Zwei-Drittel-Mehrheit für Grundgesetzänderung notwendig

Die Hürden für ein solches Vorhaben wären hoch. Grundgesetzänderungen erfordern Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. In Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."