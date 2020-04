23.04.2020, 10:42 Uhr

Diskussion über "Coronabonds": Muss Europa jetzt zusammenstehen?

Die Solidarität steht in Europa gerade auf dem Spiel: Jetzt, wo es ums wirtschaftliche Überleben geht, scheint jedes Land vor allem an den eigenen Geldbeutel zu denken. Ist das angemessen in in einer solchen Krise? Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5.