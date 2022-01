Diskussion über Impflicht: Holetschek will zeitliche Begrenzung

Die Aussicht auf eine schnelle Einführung einer erweiterten Corona-Impfpflicht scheint vor der Bund-Länder-Konferenz am Freitag gesunken. Die Impfpflicht wurde in einer der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorliegenden Beschlussvorlage für das Spitzentreffen nicht erwähnt, die SPD-Fraktion rechnet erst bis Ende März mit dem Abschluss des Gesetzgebungsprozesses. Dennoch ist die Diskussion über die Ausgestaltung der Impfpflicht schon in vollem Gange.

Holetschek: Impfpflicht erstmal auf zwei Jahre befristen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht eine Befristung der geplanten Impfpflicht in Erwägung. "Ich kann mir gut vorstellen, die Impfpflicht auf einen bestimmten Zeitraum erstmal zu befristen, zum Beispiel auf zwei Jahre", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" . "Womöglich kommen wir ja in eine endemische Lage mit Omikron - wie eine Art Grippe. Man könnte dann nach zwei Jahren einen Schnitt machen, evaluieren und neu entscheiden."

In der Diskussion um eine Corona-Impfpflicht sieht der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai derweil nicht die Parteien, sondern den ganzen Bundestag in der Pflicht. "Es ist aus meiner Sicht gut, dass es im deutschen Bundestag dazu eine Debatte geben wird," sagte er im Interview mit der Bayern 2-radioWelt am Freitagmorgen. Die Frage der Impfpflicht sei keine parteipolitische Debatte, sondern eine medizinisch-ethische, so der FDP-Politiker.

Ärztechef Gassen gegen Corona-Impfpflicht

Unterdessen unterstrich der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, seine ablehnende Haltung: "Impfen ist das wirksamste Instrument im Kampf gegen das Virus. Trotzdem halte ich nach wie vor nicht viel von einer Impfpflicht", sagte Gassen der "Rheinischen Post". Es gebe allein schon zu viele organisatorische Hindernisse, um dieses Vorhaben in kurzer Zeit starten zu können. Bis rechtliche und logistische Fragen geklärt seien, ist die Corona-Gefahr vermutlich wirklich vorbei."

Ein weiteres Problem sei die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffes: "Man kann den Leuten nicht ernsthaft eine Impfpflicht auferlegen und dann feststellen, dass die Wirkung des Impfstoffes immer nur ein paar Monate hält", sagte Gassen der Zeitung weiter. Durch die Impfpflicht werde "letztlich keine relevante Erhöhung der Impfquote im Vergleich zu einer intensiven Impfkampagne, flankiert von Maßnahmen wie 2G" erreicht.

Kretschmer: Impfverweigerer schaden der Gesellschaft

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte das nicht gelten lassen. Die Folgen des Nichtimpfens seien "für die gesamte Gesellschaft so dramatisch, dass das Impfen immer noch das mildere Mittel ist - selbst wenn man sich alle drei oder vier Monate boostern lassen müsste", sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wie lange ein Impfstoff wirke, "kann da nicht die zentrale Frage sein".

Einwände von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gegen eine allgemeine Impfpflicht hielt Kretschmer für falsch. Der sächsische Regierungschef betonte: "Wir müssen die Menschen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, aus ihrer Ecke herausholen." Die wissenschaftlichen Fakten seien eindeutig: Impfstoffe seien gut verträglich und schützten sehr gut. "Impfverweigerer schaden nicht nur sich selbst, sondern der gesamten Gesellschaft."

Kinderärztepräsident fordert allgemeine Impfpflicht "sofort"

Kinderärztepräsident Thomas Fischbach fordert "eine allgemeine Impfpflicht, und zwar sofort!", um die Impflücke bei den Erwachsenen zu schließen. Die Politik habe sich viel zu lange vor dem unbequemen Thema gedrückt und wolle die Impfpflicht nun auf die lange Bank schieben, beklagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das wäre fatal, denn umso länger müssen Kinder und Jugendliche unter den Einschränkungen leiden."

Fischbach ergänzte: "Kinder dürften nicht länger dafür herhalten müssen, die wirklich Gefährdeten, also ungeimpfte Erwachsene, zu schützen. Denn das ist unanständig." Die Impfquote bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren sei mit über 60 Prozent bemerkenswert hoch, betonte der BVKJ-Präsident weiter.

Bundesfamilienministerin an Erwachsene: "Seien Sie solidarisch"

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) rief Erwachsene auf, sich auch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich appelliere besonders an Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte: Seien Sie solidarisch", sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Fünf- bis Elfjährigen könnten erst seit Mitte Dezember geimpft werden und auch die meisten 12- bis 17-Jährigen seien noch nicht beim Boostern angelangt.