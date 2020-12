Diplomatin aus Bayern soll die OSZE aus der Krise führen

Die OSZE kämpft seit Sommer mit einer schweren Führungskrise. Wegen Disputen unter den 57 Mitgliedsstaaten wurden die Amtszeiten von vier zentralen Führungspersönlichkeiten nicht verlängert, was die Handlungsfähigkeit der OSZE entscheidend schwächte. Sie ist die einzige internationale Organisation, in der die westlichen Staaten noch mit Russland an einem (derzeit virtuellen) Tisch sitzen.

Die Führungsebene ist verwaist

Nun hat die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid gute Chancen, zur Generalsekretärin der OSZE ernannt zu werden. Die 59-Jährige ist seit 2016 Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Bis zum Sommer war der Schweizer Thomas Greminger OSZE-Generalsekretär gewesen. Im Juli scheiterte die Verlängerung seines Mandats und der Amtszeiten der drei anderen OSZE-Spitzenvertreter um drei Jahre jedoch am Widerstand einzelner Teilnehmerstaaten. Morgen, zum Abschluss ihres virtuellen Ministerratstreffen wollen die 57 OSZE-Mitgliedsstaaten neben Helga Schmid noch die drei anderen neuen Führungspersönlichkeiten offiziell bestätigen.