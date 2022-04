Diplomatie im Ukraine-Krieg: Läuft was hinter den Kulissen?

Herrscht Funkstille zwischen Moskau und Kiew? Nach Gesprächen der beiden Parteien an der Grenze zu Belarus und in der Türkei zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist es derzeit ruhig am Verhandlungstisch geworden. Liegen die diplomatischen Verhandlungen also derzeit auf Eis oder finden die Treffen vielmehr im Geheimen statt?

Laufen geheime Verhandlungen hinter den Kulissen?

"Beides ist möglich", sagt Volker Stanzel im Gespräch mit BR24. Der Diplomat im Ruhestand war neben vielen anderen Einsatzstellen deutscher Botschafter in China und Japan sowie Politischer Direktor im Auswärtigen Amt. Normalerweise werde die Öffentlichkeit von solchen Verhandlungen nie erfahren. Wenn dennoch etwas durchsickere, dann weil eine der Parteien damit ein bestimmtes Interesse verbinde. Es könne "ein Bluff für die Medien" sein oder um die andere Seite unter Druck zu setzen.

Tatsächlich könnte Russland oder die Ukraine auch gezielt auf Verhandlungen verzichten, um den jeweils anderen unter Druck zu setzen. "Verhandlungen sind immer auch eine Frage von Macht", sagt Stanzel, und die eigene Machtposition fließe in die Verhandlungsstrategie ein. Beim Verhandlungsverzicht baut die stärkere Seite Druck gegenüber der schwächeren auf, nach dem Motto: "Ihr müsst schon mehr bieten, damit wir mit euch reden."

"Derzeit wenig Chancen auf politische Lösung"

Stanzel schätzt die Chancen auf eine politische Lösung derzeit als "sehr sehr schwer" ein. Denn "die Positionen werden rhetorisch immer aggressiver". In einer solchen Situation seien geheime Verhandlungen oft sinnvoll, "weil man viele der eigenen Interesse zurückstellen muss, darüber aber keine öffentliche Debatte will". So hätten beispielsweise die Taliban und die USA jahrelang im Geheimen beraten, erzählt der Diplomat, weil keine Seite sich gegenüber ihren Anhängern rechtfertigen wollte, "dass man mit dem Feind verhandelt".

Vertraulichkeit ist wichtig

Wie wichtig der Aspekt der Vertraulichkeit auch bei der Vorbereitung von offiziellen Gesprächen ist, zeigt sich bei der Affäre um den geplatzten Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine. Der polnische Präsident Duda hat offenkundig Bundespräsident Steinmeier eingeladen, gemeinsam nach Kiew zu reisen, bevor die ukrainische Zustimmung dazu vorlag. "Wohl, weil Duda sich eine Absage nicht vorstellen konnte", so Stanzel. "Professioneller wäre es dennoch gewesen, die vertrauliche Antwort auf die vertrauliche Anfrage abzuwarten. So erst kam zustande, was nun ein unglücklicher Affront ist, den keine der drei beteiligten Seiten gewünscht haben dürfte."

Sachkundige Diplomaten oder Laien: Wer verhandelt?

Normalerweise werden Diplomaten mit Verhandlungen vertraut, die sachkundig sind, sprich, sich in der Materie gut auskennen, um die sich die Verhandlung dreht, erklärt Stanzel. "Man fängt hochformell an, doch das ist nur fürs Publikum." Zuerst werden Diplomaten auf unteren Ebenen mit der Sache betraut und mit wachsendem Fortschritt geht es dann immer wieder eine Stufe höher.

Der Ablauf sei immer ähnlich, egal, ob es um die Einrichtung eines neuen Goethe-Instituts, die Einstufung von Nuklearenergie als grüne Energie auf EU-Ebene oder - wie in diesem Fall - die Aushandlung eines Friedensvertrags gehe. "Damit Putin und Selenskyj direkt miteinander sprechen, muss die Lösung sehr nah sein - oder es muss eine besondere Krise während den Verhandlungen aufgetreten sein", so der erfahrene deutsche Diplomat.

Ukraine und Russland verhandeln allein

Manchmal kann es aber auch sein, dass man sachunkundige Personen oder fachkundige Personen ohne diplomatischen Status zu Beginn einsetzt. Dies passiert dann, so Stanzel, wenn man eine Person braucht, der beide Seiten vertrauen, die erst einmal "vorfühlt". Ein Beispiel dafür seien die zwölf Jahre andauernden Verhandlungen über das Nuklearabkommen mit dem Iran gewesen.

Dass Diplomaten aus anderen Ländern außer der Ukraine und Russland zum Einsatz kommen, hält Volker Stanzel für unwahrscheinlich. "Der Fortgang des Kriegs wird nur von der Ukraine und Russland verhandelt." Die beiden Länder könnten hier niemandem vertrauen, dessen Loyalität sie sich nicht ganz sicher sein könnten. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) könnte als Rahmen dienen und eine Plattform für die Verhandlungen sowie "den Kaffee" bereitstellen. Der Rest wäre Aufgabe der Verhandler aus Moskau und Kiew.

Wie laufen die Verhandlungen ab - und wo?

Dem "Kaffee" kommt bei Verhandlungen dieser Art tatsächlich eine zentrale Rolle zu, wie Stanzel betont. Gespräche per Telefon oder Video-Call scheiden somit aus: "Wer weiß, wer da mithört?!" Zum Hörer des "Roten Telefons" werde nur im Notfall gegriffen oder um sich Details nochmals kurz bestätigen zu lassen. Als Ort für ein Treffen sucht man sich ein möglichst neutrales Territorium oder trifft sich im Wechsel in beiden Ländern - was während eines Krieges allerdings nahezu ausscheidet.

"Die persönliche Begegnung ist von großem Vorteil", so der ehemalige Botschafter, "vieles kann erst mal als 'Testballon' gesagt werden." In den Verhandlungspausen könne man dann beim Kaffee Mitarbeiter mit einem niedrigen Rang der eigenen Delegation bei Mitarbeitern der selben Stufe der anderen Delegation vorfühlen lassen, wie genau die ein oder andere Aussage gemeint gewesen sei.

"In der Politik sagt man: Der wichtigste Konferenzsaal ist zwischen Tür und Angel." Volker Stanzel

Die Pausen würden die Gelegenheit bieten, informell über die Kerninteressen ins Gespräch zu kommen. "Die haben eine enorme Bedeutung", so der Diplomat. "Oft gelangt man zum Händedruck nur über die Kaffeepause."

Über welche Themen wird gesprochen?

Worüber wird nun aber genau verhandelt? Das lässt sich zu Beginn oft noch gar nicht sagen. Es geht darum, die oben erwähnten Kerninteressen der Verhandlungsparteien herauszufinden, erklärt Stanzel und nennt als Beispiel die Camp-David-Verhandlungen (1978) zwischen Israel und Ägypten im Nachgang zum Jom-Kippur-Krieg.

Erst im Verlauf der zunächst geheimen Verhandlungen wurde deutlich, was den Konfliktparteien wirklich wichtig war: Ägypten wollte die im Sechstagekrieg verlorene Sinai-Halbinsel zurück. Israel wollte Sicherheit und somit keine ägyptischen Streitkräfte an seiner Grenze auf dem Sinai. Die Lösung dieses Konflikts bestand in der Stationierung von UN-Friedenstruppen auf dem Sinai. Somit konnte Ägypten die Rückgewinnung des Territoriums für sich als Erfolg verbuchen und Israel bekam die gewünschte Sicherheitsgarantie.

"Es ist schwerer als noch im März"

Sind erst einmal die Kerninteressen geklärt, wird der Weg sichtbar, wohin sich die formellen Verhandlungen entwickeln können. Im Krieg in der Ukraine scheinen diese aber - soweit öffentlich bekannt - noch nicht klar zu sein. Schon mehrmals hat der russische Präsident Putin die Aussagen zu den militärischen Zielen seines Landes in den vergangenen Wochen geändert. Es "ist schwerer als noch im März", eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden, beurteilt Stanzel die Situation. Und je länger der Krieg andauere, umso schwieriger werde es, "weil das Leid, das die Ukrainer tagtäglich immer grauenhafter erleben, verständlicherweise die Kompromissbereitschaft senkt."

"Verhandlungen enden nie"

Rückblickend hätten die Verhandlungen im Normandie-Format den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zwar nicht verhindern können. Dennoch seien sie ein typisches Beispiel wie Verhandlungen laufen: "Ein gemeinsames Treffen im Geheimen oder öffentlich, mit nur vier Spielern, um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt", erklärt Volker Stanzel. Dann richtet er den Blick auf die Zukunft: "Das Grundprinzip diplomatischer Verhandlungen lautet: Sie enden nie."