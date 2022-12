Dinosaurier des Jahres: Die Oder erhält Naturschutz-Negativpreis

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zeichnet die Oder mit dem Negativpreis "Dinosaurier des Jahres" aus. Im August 2022 starben in dem zwischen Deutschland und Polen verlaufenden Grenzfluss tonnenweise Fische, Muscheln und andere Weichtiere. Ein zu hoher Salzgehalt, heiße Temperaturen und eine giftige Algenart waren dafür verantwortlich. Der Zustand der Oder ist weiterhin schlecht. Laut Nabu werde es noch mehrere Jahre dauern, bis sich die Bestände im Fluss wieder erholen.

Nabu fordert Schutz von Flüssen in ganz Deutschland

Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger bezeichnete das Fischsterben als "größte Umweltsauerei" des Jahres. "Besonders ins Gedächtnis gebrannt haben sich die Bilder der geschätzten 200 bis 400 Tonnen an totem Fisch, die entlang des Flusses geborgen wurden", so Krüger. Der Preis stehe "stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland."

Gleichzeitig forderte der Naturschutzbund Deutschland die Bundesländer per Petition auf, für einen besseren Schutz der Flüsse zu sorgen. Eine Begradigung von Flussläufen, Uferbefestigungen und Fahrrinnenvertiefungen würden zu höheren Fließgeschwindigkeiten führen und wichtige Lebensräume für Tiere zerstören. "Flüsse verlieren an Widerstandsfähigkeit", sagte Krüger.

Die Oberflächengewässer müssen an die Folgen der Klima- und Diversitätskrise angepasst werden. Der Wechsel von Starkregen und langen Trockenperioden führe im Zusammenspiel mit Versiegelungen, Drainagen und Ableitungen in Böden zu Überschwemmungen bei Gewässern, die nicht mehr in ihrer natürlichen Form vorliegen.

Ausbau-Stopp der Oder nach Nabu-Klage

Für die Oder müssten zudem Instandsetzungsmaßnahmen überprüft werden. "Es gilt einen möglichst naturnahen Zustand wiederherzustellen", so der Nabu. Das Fischsterben in dem Grenzfluss Oder hatte zu Verstimmungen im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen geführt. Während sich Polen auch nach der Katastrophe für den Ausbau der Oder einsetzte, forderte Deutschland eine Erholung ohne weiteren Ausbau.

Vor wenigen Tagen stoppte ein Verwaltungsgericht in Warschau den Oder-Ausbau vorläufig auf der polnischen Seite. Der Nabu klagte im Vorfeld zusammen mit anderen Verbänden und dem brandenburgischen Umweltministerium gegen den Ausbau.

Dinosaurier des Jahres 2022: Preis für rückschrittlichen Naturschutz

Der Preis wird seit 1993 an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vergeben, die sich durch besonders rückschrittliches öffentliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben. Seit 2020 werden nicht mehr Personen, sondern konkrete Projekte ausgezeichnet. Im Jahr 2021 ging der Preis in Form einer Riesenechse an das Baugebiet Conrebbersweg in Emden – stellvertretend für den Flächenfraß in ganz Deutschland.

Mit Material von dpa und epd