DIHK-Präsident erwartet Stillstand im Handel mit Russland

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, rechnet mit gravierenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die deutsch-russischen Handelsbeziehungen. "Wir erfahren eine sehr weitgehende Blockade in den Wirtschaftsbeziehungen. Ich gehe davon aus, dass erst mal nur noch sehr wenig bis nichts mehr funktioniert", sagt Adrian den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wirtschaftliche Auswirkungen "erheblich" bis "Existenz bedrohend"

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges würden für die deutsche Wirtschaft "erheblich" sein. Es gebe "etliche Härtefalle", in denen in Deutschland ansässige Unternehmen "wegen des Krieges und seiner Folgen in ihrer Existenz bedroht sein werden". Er erwarte, dass die Politik ähnlich wie in der Corona-Krise Unternehmen helfe, wenn diese existenziell gefährdet seien.

Mangelndes Palladium: Automobilindustrie absehbar betroffen

In Folge des Ukraine-Krieges rechne Adrian laut Bericht auch mit einer Verstärkung der Lieferschwierigkeiten in der Automobilindustrie. "Beim Palladium ist Russland hinter Südafrika die Nummer zwei auf dem Weltmarkt. Wenn das nicht mehr aus Russland geliefert werden kann, drohen in einzelnen Wirtschaftssektoren massive Störungen", so der DIHK-Präsident. Dann entstehe die Gefahr, dass es zu Lieferverzögerungen bei Autos kommen kann.

Palladium wird in der Automobilindustrie für den Bau von Katalysatoren benötigt. Bei Erzen und Edelmetallen hingegen könnten die Unternehmen auf andere Lieferanten zurückgreifen.

Energieversorgung nicht einfach zu kompensieren

"Schwieriger wird es bei der Energieversorgung, bei der Deutschland mit 55 Prozent beim Gas, 35 Prozent beim Erdöl und 50 Prozent bei der Kohle enorm abhängig von Russland ist", sagte Adrian. Norwegen sei mit seinen Gaslieferungen an Deutschland bereits am Limit und könnte einen Ausfall nicht kompensieren. Die Amerikaner wollten mit Flüssiggas zwar unterstützen, aber auch darüber könnten fehlende Mengen nicht ausgeglichen werden.

Auswirkungen auf Handelsbeziehungen zu China erwartet

Auswirkungen in Folge des Konflikts erwartet der DIHK-Präsident auch auf die Handelsbeziehungen von Deutschland und China. "Russland wird versuchen, durch seine Beziehung zu China zu kompensieren, was aus dem amerikanischen und europäischen Raum ab jetzt wegfällt - etwa technologische Lieferungen aus dem Bereich der Industrie und des Maschinenbaus." Die genauen Auswirkungen der Folgen auf die deutsch-chinesischen Beziehungen würden sich aber noch nicht beziffern lassen.