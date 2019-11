Digitalrat: Deutschland hinkt bei Digitalisierung hinterher

Im Interview mit dem Bayern 2-radioWelt sagte Katrin Suder, die Ergebnisse der Digitalklausur in Meseberg seien ein Schritt in die richtige Richtung, fügte jedoch hinzu: "Da ist noch weite Strecke zu tun. Da hinken wir in Deutschland wirklich hintendran - und das muss jetzt mit Nachdruck passieren."

Ziel: Mehr Wohlstand durch Digitalisierung

Das größte Potential sieht Katrin Suder in den Eckpunkten einer Datenstrategie, auf die sich das Kabinett in Meseberg geeinigt hat. Wenn es gelänge, Daten zu nutzen und bessere Erkenntnisse und damit auch mehr Wohlstand für die Gesellschaft zu erreichen, wäre dies ein Durchbruch. "Dann würden wir nicht mehr hinterherhinken, sondern kämen nach vorne."

Künftig sollen Ministerien untereinander papierlos kommunizieren

Auch für den Bereich der öffentlichen Verwaltung hat die Digitalklausur laut Suder eine "weichenstellende Entscheidung" getroffen. In Meseberg sei beschlossen worden, dass die Ministerien untereinander papierlos kommunizierten. "Das klingt klein, weil wir es ja alle gewohnt sind, mit Smartphones zu kommunizieren", sagt Suder. Aber für die Verwaltung sei es jetzt Voraussetzung, dass die Verwaltung und die Ministerien irgendwann auch mit Bürgerinnen und Bürgern so kommunizierten, wie sie es gewohnt seien.