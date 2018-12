04.12.2018, 10:07 Uhr

Digitalgipfel: Wie künstlich intelligent wird Deutschland?

Wie soll sich Deutschland künftig aufstellen in Sachen künstliche Intelligenz? Darüber wird heute in Nürnberg diskutiert, am zweiten Tag des Digitalgipfels der Bundesregierung. Dabei dürfte es auch um ethische Fragen gehen.