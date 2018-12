Digitalgipfel Nürnberg: Deutschland will bei KI an die Spitze

Sie steckt in smarten Lautsprechern und selbstfahrenden Autos, sie erkennt automatisch, was auf Bildern zu sehen ist und sie kann sogar Emotionen in menschlichen Gesichtern deuten: Künstliche Intelligenz, kurz KI.

KI - Schlüsseltechnologie für die Zukunft

KI gilt als die Schlüsseltechnologie der Zukunft, die bald schon Alltag und Arbeit umwälzen soll. Im November hatte die Bundesregierung beschlossen, in den nächsten fünf Jahren insgesamt drei Milliarden Euro zu investieren, um die KI-Forschung voranzutreiben. KI-Kompetenzzentren sollen entstehen, außerdem 100 neue KI-Professuren und ein deutsches Observatorium für KI, das den Fortschritt solcher selbstlernender Systeme systematisch beobachten soll.

Mit Planwirtschaft an die KI-Spitze - Flugtaxi darf nicht fehlen

Auf dem Digitalgipfel verweist die Bundesregierung stolz auf diesen Nationalen KI-Plan, der Deutschland an eine internationale Spitzenposition katapultieren soll. Auf dem Treffen haben sich insgesamt acht Minister angekündigt. Im Foyer steht ein Flugtaxi, kein Zufall, denn thematisch dreht sich vieles um den Verkehr der Zukunft. Weitere wichtige Themen sind: Smart Home-Konzepte und neuartige Medizinanwendungen, bei denen künstliche Intelligenz beispielsweise dabei helfen soll, frühzeitig Krebs zu erkennen.

Google, Apple und Chinesen geben mehr aus für KI

Aber: Drei Milliarden in fünf Jahren, das ist immer noch wenig im Vergleich zu den Investitionen, die große Konzerne wie Google oder Apple in diese Technologie investieren. Alleine 2016 sollen es zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gewesen sein. Auch China mischt in Sachen KI ganz vorne mit: Dort investiert angeblich allein die Stadt Peking so viel wie die Bundesrepublik in diese Technologie.

Am Dienstag kommt die Kanzlerin zum Digitalgipfel nach Nürnberg

Der Digitalgipfel dauert noch bis Dienstag, dann wird auch Angela Merkel erwartet. Diskutiert werden sollen dann auch die Themen, die manch einen mit Sorge erfüllen, wenn Künstliche Intelligenz zur Sprache kommt, etwa ethische Fragen oder die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.