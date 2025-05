Digitalfunk gestört: Polizei und Feuerwehr in Bayern betroffen

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste – sie alle kommunizieren über einen Digitalfunk der Behörden. Und genau da ist es am Dienstag zu einem bundesweiten Ausfall gekommen. Das bestätigte das Bundesinnenministerium. Ausmaß und Ursache der Störung seien noch unklar.

"Tatsächlich liegt aktuell eine Störung im BOS-Digitalfunknetz vor", teilte ein Sprecher der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) mit. Und: "Die BDBOS und alle Partner befinden sich mit höchster Priorität in der Ursachenanalyse, um die Störung schnellstmöglich zu beheben."

Zunächst konnten noch keine konkreten Informationen zu den Gründen der Störung gegeben werden. Unklar blieb damit auch, ob es sich um einen Defekt oder eine möglicherweise gezielte Störung wie einen Hackerangriff handelt. Laut Behörde ist der BOS-Funk Kommunikationsmittel von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, der mit mehr als 5.000 Basisstationen 99,2 Prozent der Fläche Deutschlands versorge.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auch in Bayern betroffen

Mehreren Lagezentren und Leitstellen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind von der Störung betroffen, so etwa auch das Polizeipräsidium und die Feuerwehr in München. Dies sagten Sprecher beider Behörden auf BR-Anfrage. Allerdings sei auf alternative Kommunikationsmittel zurückgegriffen worden, so dass das Einsatzgeschehen durch die Störung nicht beeinträchtigt werde.

Auch bei den acht Integrierten Leitstellen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wurde auf die "vorgesehenen Rückfallebenen" zurückgegriffen, wie das BRK mitteilte. Diese "wurden umgehend aktiviert und funktionieren wie geplant". Sämtliche Einsätze könnten koordiniert und abgewickelt werden. Die Einschränkungen dauerten an.

Digitalfunk-Störung nicht flächendeckend

Im Landkreis Aschaffenburg griffen die Einsatzkräfte anstelle des modernen Digitalfunks auf den älteren Analogfunk zurück. Außerdem wurden dort die Feuerwehrgerätehäuser besetzt und dienten als Anlaufstelle für Notfälle, wie das Landratsamt erläuterte. "Notrufe können weiterhin, wie gewohnt, über die 112 oder 110 abgesetzt werden", betonte die Behörde zudem.

Offenbar sind aber nicht alle Behörden in Bayern von der Störung betroffen. So hieß es aus dem Polizeipräsidium Schwaben, dass der Digitalfunk in Schwaben nicht gestört sei.

Berliner GdP-Chef: Anfällige digitale Infrastruktur

Die Berliner Feuerwehr teilte mit, ebenfalls betroffen zu sein. Die Feuerwehr sei aber durchgehend handlungsfähig. Auch die Berliner Polizei sprach von einer Störung. Sachsen ist laut dem Lagezentrum ebenfalls betroffen. Aus dem NRW-Innenministerium heißt es, man sei über die bundesweite Störung zwar informiert und habe dies auch an die Dienststellen der Polizei weitergegeben.

Ernsthafte Probleme könnte der Ausfall des Digitalfunks bei größeren Katastrophenfällen nach sich ziehen, da er eine rasche Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden ermöglicht. Der Berliner Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, sagte: "Der weitreichende Zusammenbruch des Digitalfunks ist der Super-GAU für unsere Sicherheitsbehörden und zeigt uns, wie anfällig unsere digitale Infrastruktur ist und wie fahrlässig es ist, sich auf Monopollösungen zu verlassen." Kommunikation sei heute wichtigstes Einsatzmittel. "Von ihr können Ende des Tages Leben und Tod abhängen."

