BR24Live: Spahn und Wieler zum digitalen Impfnachweis

Bedenken beim Datenschutz: Kommt jetzt das zentrale Impfregister?

Wie schon bei der Corona-Warn-App wird auch bei CovPass auf eine dezentrale Speicherung der Daten gesetzt. Die persönlichen Informationen zur Corona-Impfung werden nur auf dem Smartphone des Nutzers gespeichert.

Eine Übertragung findet nur dann statt, wenn man das Zertifikat anderen Personen zur Überprüfung vorzeigt. Zum Beispiel beim Grenzübertritt. Ein zentrales Impfregister, wie von vielen Bürgern befürchtet, gibt es hingegen nicht. Die Verwendung des digitalen Impfnachweises ist freiwillig und der Nachweis des Impfschutzes kann auch in Zukunft mit dem gelben Impfpass oder auf andere, geeignete Weise erbracht werden.

Bereits Ende Mai ist die App in einem Feldversuch in einigen deutschen Impfzentren getestet worden. Dabei wurde die App, die vom Konzern IBM sowie drei weiteren IT-Firmen entwickelt wurde, auf ihre Funktionalität sowie auf mögliche Fehler geprüft. Das neue digitale Impfzertifikat soll sowohl in der Corona-Warn-App als auch in der eigens entwickelten CovPass-App verfügbar sein.