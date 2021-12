Digitaler Bundesparteitag: SPD wählt neue Führung

Bei der SPD steht gerade vieles im Wandel: Zum ersten mal seit 16 Jahren stellt die Partei wieder einen Bundeskanzler. Gleichzeitig bilden die Sozialdemokraten im Bundestag wieder die größte Fraktion. Und heute will die Partei über eine neue Parteiführung abstimmen. Seit dem Vormittag läuft dazu ein virtueller Bundesparteitag.

Esken und Klingbeil sollen Vorsitzende, Kühnert neuer Generalsekretär werden

Zur Wahl steht die bisherige Co-Vorsitzende Saskia Esken. Sie tritt im Team mit dem derzeitigen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil an. Klingbeil folgt damit auf den scheidenden Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, der aus Altersgründen seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt hatte.

Als neuer Generalsekretär ist der aktuelle Parteivize Kevin Kühnert vorgeschlagen. NRW-Landeschef Thomas Kutschaty wiederum soll neu in die Riege der Parteivize aufrücken. Ebenfalls neu gewählt werden die übrigen Mitglieder des Parteivorstands.

Ergebnis muss noch per Brief bestätigt werden

Wegen der Corona-Pandemie findet der Bundesparteitag heute wieder überwiegend digital statt. Nur ein Kernteam der rund 600 Delegierten ist vor Ort in Berlin. Deshalb müssen die Wahlergebnisse im Anschluss per Briefwahl bestätigt werden. Der Parteitag wurde zudem von ursprünglich geplanten drei Sitzungstagen auf einen Tag verkürzt.

Sozialdemokraten wollen auch inhaltliches Profil schärfen

Neben den Personalien geht es auch darum, wie sich die neue Kanzlerpartei inhaltlich aufstellt. Die Parteispitze hatte nach dem Wahlerfolg ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" als Ziel ausgegeben. Längst blickt die SPD daher auf die im kommenden Jahr anstehenden vier Landtagswahlen.

Der scheidende Vorsitzende Walter-Borjans forderte seine Nachfolger zu einem selbstbewussten Kurs gegenüber der Koalition von SPD, Grünen und FDP auf. "Die Aufgabe, die SPD nicht zum Sprachrohr der Koalition werden zu lassen, sondern sie weiter als Impulsgeber in die Koalition hinein zu profilieren, besteht unvermindert fort", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Kühnert: Weiterhin eigene Positionen deutlich machen

Auch der designierte Generalsekretär Kühnert hat bereits klar gemacht, dass die SPD auch weiterhin eigene Positionen deutlich machen werde. Man werde auch Ziele weiterverfolgen, die es nicht in den Koalitionsvertrag schafften. Dazu gehören etwa die Einführung einer Bürgerversicherung oder eine finanzielle Umverteilung durch höhere Steuern für Vermögende.

Kühnert bekräftigte, dass die SPD mehr wolle als im Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP steht. "Ein Rentensystem für alle Formen von Erwerbstätigkeit. Die Bürgerversicherung im Gesundheitsbereich. Eine adäquate Besteuerung von riesigen Vermögenswerten. Das ist ja keine Folklore für Wahlkämpfe", sagte Kühnert der "taz". Der 32-Jährige deutete auch Nachverhandlungen mit den Partnern der Ampelkoalition an.

Partei-Vize Heil sieht neue Geschlossenheit

Auch SPD-Vize und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußerte sich zuversichtlich. "Wir werden weiter alle an einem Strang ziehen, um dieses Land in die Zukunft zu führen", so Heil in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die SPD habe zu neuer Geschlossenheit gefunden.

Ähnlich sieht es der künftige Co-Chef Klingbeil. "Es ist ja ein Unterschied, ob eine Partei lebendig oder zerstritten ist, ob sie ins Chaos zerfällt, oder sie diszipliniert und geschlossen den Weg geht", sagte Klingbeil am Rande des SPD-Parteitags. Anders als bei dem parteiinternen Machtkampf 1998 zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine könne sich Kanzler Olaf Scholz auf die künftige Parteispitze verlassen. "Das wird es jetzt mit Olaf Scholz und Saskia Esken nicht geben. Olaf Scholz weiß, dass er sich auf Saskia Esken und mich verlassen kann."

Klingbeil will an Debattenkultur festhalten

Dennoch werde es weiterhin Debatten bei den Sozialdemokraten geben. So sei etwa bei sensiblen Themen, wie einem Tempolimit auf Autobahnen oder bei bewaffneten Drohnen der Diskurs wichtig. Debatte sei nichts, was eine Partei aus dem Konzept bringe oder ihr schade. Die Konflikte in der SPD seien häufig persönliche Attacken und persönliches Gegeneinander gewesen, so der designierte Co-Parteivorsitzende.