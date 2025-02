Digitale Souveränität: Wie Deutschland in Abhängigkeit gerät

Die Cyberbedrohung ist allgegenwärtig. Erst Anfang der Woche wurden die LUP-Kliniken nach einem Hackerangriff vorsorglich vom Netz getrennt. Im Januar haben sich Hacker Zugriff auf einen zentralen IT-Service des Rechenzentrums der Universität der Bundeswehr in München verschafft. Auch die IT-Systeme des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz sind gerade Opfer eines Cyberangriffs geworden, vergangenen Montag wurden deshalb die dafür vorgesehenen Notfallpläne hochgefahren.

Hackergruppen präsentieren Datenlecks

Hackergruppen stellen im Dark Web seit Anfang Januar zahlreiche Hacks auf Firmen und Infrastruktur in Deutschland zur Schau. Darunter findet BR24 auch Listen mit Zugangsdaten der BUND-ID, mit der Bürger online Verwaltungsleistungen abrufen können. Wo die Daten abgeflossen sind, kann das Bundesinnenministerium auf Anfrage nicht erklären.

Kompromittierte Zugangsdaten können kriminell verwendet werden oder Einfallstore für Sabotage und Spionage sein. Sie seien Teile der hybriden Kriegsführung, der Deutschland ausgesetzt ist, so deutsche Geheimdienste. Dabei werden Cyberangriffe gezielt mit Desinformation und wirtschaftlichem Druck kombiniert.

Schäden durch fehlende digitale Souveränität

Es sei höchste Zeit, dass Deutschland sich besser gegen Cyberangriffe und digitale Spionage wappne, so BITCOM-Präsident Ralf Wintergerst auf der Münchner Cyber Security Conference MCSC2025. "Uncertainty on the Rise", die Unsicherheiten steigen, so das Motto der internationalen Konferenz.

Der Branchenverband BITCOM hatte zuvor ermittelt, dass die deutsche Wirtschaft pro Jahr einen Schaden von über 250 Milliarden Euro durch Diebstahl, Spionage und Sabotage erleidet. Davon kämen fast 180 Milliarden über Cyber-Attacken, so Wintergerst auf der MCSC2025.

Wenn Cyberkriminelle die digitale Infrastruktur eines Unternehmens angreifen, seien die Folgen verheerend: "Wenn jemand Daten klauen kann und sie selber benutzt, wenn man Festplatten festgesetzt bekommt und nicht mehr arbeiten kann, dann sind das massivste Schäden", warnt Wintergerst. Deutschland müsse deshalb seine technologische Souveränität zurückgewinnen: "Das heißt, zu bestimmen, welche Technologie wir benutzen und wie wir sie vor allem sicher machen."