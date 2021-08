Digitale Bildung: Politiker fordern "Trimm dich"-Initiative

Wenn sich Digitalexperten und -expertinnen von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP in einer Sache weitgehend einig sind, dann lässt das aufhorchen: Deutschlands Bevölkerung braucht mehr Kompetenzen, um die Digitalisierung positiv im Alltag und Berufsleben zu integrieren; und dafür muss auch die Politik sorgen. So das Resümee einer Podiumsdiskussion über die aktuelle Studie "Digital Skills Gap", die die Initiative D21 vorgestellt hat, ein gemeinnütziges Netzwerk für die Zukunft der digitalen Gesellschaft.

Digitale Kompetenzen sehr unterschiedlich verteilt

Die meisten Bürger und Bürgerinnen haben eine hohe Anwendungskompetenz, gehen also souverän mit Smartphone, Tablet und Laptop um. Aber nur eine Minderheit versteht die dahinter liegenden Mechanismen. Starke Unterschiede zeigen sich entlang von Parametern wie Alter, Bildung und Art der Berufstätigkeit, also ob man in einem Bürojob arbeitet, wo Computer dazu gehören, oder nicht.

Die meisten wissen, wo und wie sie sich im Internet informieren können – doch die kritische Bewertung der Quellen fällt vielen schwer. Das eigene Gestalten von digitalen Inhalten – posten, Fotos teilen, kommentieren etc. – wird überwiegend von Jüngeren beherrscht.

Nur Minderheit kann sich bei Problemen selber helfen

Die Studie, die vom Wirtschafts- und vom Familienministerium gefördert wurde, konstatiert einen großen Handlungsbedarf im Bereich der Problemlösungskompetenz. 60 Prozent der Menschen mit hoher Bildung können sich im digitalen Bereich selbst helfen, und mehr als die Hälfte traut sich auch zu, andere zu unterstützen. Aber im Segment der mittleren Bildung sind es nur noch rund ein Drittel, die sich kompetent fühlen, bei Menschen aus dem niedrigen Bildungsniveau noch weniger.

Besonders auffallend: Leute, die sich im Umgang mit digitalen Angeboten schwer tun, erkennen oft nicht, wie sehr sie davon profitieren würden, wenn sie besser Bescheid wüssten. Sei es im Beruf oder beispielsweise im Alter, wenn die Mobilität eingeschränkt ist und das durch digitale Kommunikation teilweise ausgeglichen werden könnte. Oder wenn es um Gesundheit geht, wo digitale Helfer das selbständige Leben unterstützen könnten.

Weiterbildung ist ein Leben lang notwendig

Über die Ergebnisse der Studie "Digital Skills Gap" diskutierten in Berlin die Digitalexperten und -expertinnen der demokratischen Bundestagsparteien. Und dabei ging es trotz Wahlkampf erstaunlich wenig kontrovers zu.

Den Begriff "ausgelernt" solle man aus dem deutschen Sprachgebrauch streichen, forderte Johannes Vogel (FDP). Bei den meisten sei es nicht üblich, sich nach Ausbildung oder Studium weiterzubilden. Es gehe aber darum, "Kompetenz-Kompetenz" zu erlernen, also die Fähigkeit, sich im Laufe des Lebens neues Wissen anzueignen – auch über Dinge, die es in der Schulzeit noch gar nicht gegeben habe.

Digitale Bildung als neue "Trimm-dich"-Kampagne

Thomas Heilmann, für die CDU Mitglied im Ausschuss "digitale Agenda" und Unternehmer mit Start-up-Erfahrung, plädierte dafür, dass digitale Aus- und Weiterbildung vor allem auch Spaß machen solle: "Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie es können!" Vieles sei durch die Digitalisierung auch einfacher geworden, daher sehe er das Thema nicht so pessimistisch. Er wünsche sich, dass man den Digitalimpuls durch Corona auch nach der Pandemie bewahren könne.

Die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch die Digitalisierung treibe die Menschen um, so Jens Zimmermann, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Außerdem gelte es, die Mehrheit aus ihrer "digitalen Unmündigkeit" zu befreien. Für diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung regte Zimmermann eine Initiative nach Vorbild der "Trimm-dich"-Bewegung in den 70er Jahren an. Geld in die Hand zu nehmen, um die digitale Fitness zu fördern – da konnten alle Parteien mitgehen.

Linke für niedrigschwellige Digital-Angebote

Für die Grünen stellte Anna Christmann, unter anderem Mitglied in der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz", die Forderung nach einer Bundeszentrale für digitale und Medien-Bildung in den Raum. Damit könne man Expertise beim Bund schaffen, das Thema solle nicht alleine den Ländern überlassen bleiben.

Und auch nicht den Kommunen, ergänzte Anke Domscheit-Berg, Digitalexpertin der Linken. Sie befürwortet niedrigschwellige Digital-Angebote, um allen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Domscheit-Berg hat in ihrem Wahlkreis und Wohnort Fürstenberg/Havel selbst den "Verstehbahnhof" mitgegründet, ein Makerspace für junge Leute mit 3D-Drucker und Lötkolben.

Dass es vieler solcher Initiativen bedürfe und dass man sie viel stärker fördern sollte – auch da waren sich die Digitalpolitiker und -politikerinnen einig. Der Tenor der Verantwortlichen für die Studie: "Lebenslanges Lernen muss zur Routine und Gewohnheit werden. Gesellschaftliche Teilhabe heißt heute längst auch digitale Teilhabe", so Hannes Schwaderer, Präsident der Initiative D21.