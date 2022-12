Die Toten des Jahres 2022 in Deutschland und der Welt (Teil 2)

Er war der letzte Staatschef der UdSSR und der einzige, der in Deutschland einen Kosenamen bekam: Gorbi. Der richtige Mann in historischer Stunde - und eine tragische Figur. Am Anfang seiner Amtszeit explodierte Tschernobyl, am Ende implodierte die Sowjetunion. "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben"? Seine berühmtesten Worte hat Michail Gorbatschow so nie gesprochen. Wörtlich übersetzt gab Gorbatschow bei seinem Besuch zur Jubelfeier von "40 Jahren DDR" seinem Gastgeber Erich Honecker das mit auf den Weg: "Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren." Ein Rat, den dieser ebenso wie die Ideen von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) in den Wind schlug - ohne zu ahnen, dass es der Wind der Veränderung war, der erst ihn umblies und 1991 mit einem Putsch auch Gorbatschow verwehte.

Im Westen wurde der Ermöglicher Gorbatschow danach gefeiert, der Mahner Gorbatschow geflissentlich ignoriert. Daheim in Russland sehen viele in ihm bis heute den Mann, der die alte Supermacht in den Ruin trieb. Am Ende war der Friedensnobelpreisträger von beiden Seiten enttäuscht: vom Westen, der es seiner Auffassung nach nie ernst meinte mit dem "gemeinsamen Haus Europa", und von Putins Russland. Die Verfassung des Landes, die Gerichte, das Parlament - alles sei nur eine "Imitation von Demokratie", urteilte er bitter. Den weiteren Fortgang der Geschichte muss er nun nicht mehr miterleben.