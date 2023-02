Dieselfahrverbote in anderen Städten: Was haben sie gebracht?

Hamburg war die erste Stadt in Deutschland, die ein punktuelles Dieselfahrverbot für die Euronormen 1/I bis Euro 5/V veranlasste. Seit dem Juni 2018 gibt es dort zwei streckenbezogene Fahrverbotszonen. In Darmstadt sieht es ähnlich aus, genau ein Jahr später schränkte die Stadt zwei stark frequentierte Straßen ein. In Stuttgart dagegen gilt seit 2019, wie jetzt in München, ein zonales, gebietsübergreifendes Dieselfahrverbot für Fahrzeuge mit der Dieselabgasnorm Euro 4/IV und niedriger, das 2020 ausgeweitet wurde.

Was haben Dieselfahrverbote in anderen Städten gebracht?

Was die Fahrverbote in diesen Städten singulär gebracht haben, sei nicht zu ermitteln, sagt Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern. Er hält Dieselfahrverbote im Allgemeinen für die falsche Lösung. Die Luftqualität in Städten wie Hamburg, Stuttgart oder Darmstadt würde sich deshalb verbessern, da mittlerweile viele neue, technisch fortschrittlichere Fahrzeuge mit Euronorm 6/VI unterwegs seien.

Kreipl kritisiert, dass Pendler zonalen, wie streckenbezogenen Verbotszonen ausweichen müssten: Durch die Umwege würden sie mehr CO2 und Stickstoffdioxide ausstoßen, nur eben an anderer Stelle.

Automobilhersteller haben sich aus der Affäre gezogen

Grenzwerte gelten überall dort, wo Menschen leben, mahnt Ute Dauert, Expertin für die Beurteilung der Luftqualität im Umweltbundesamt. Es gehe um die Gesundheit der Anwohner und nicht um die Ausgrenzung und Enteignung von Dieselfahrern.

Dauert sieht die Verantwortung bei den Automobilherstellern: Ohne die Abgasskandale der vergangenen Jahre wäre es ihrer Meinung nach nicht zu solchen Verboten gekommen, "die Verursacher haben sich aus der Affäre gezogen", so Dauert. Sie sieht auch Defizite in Bezug auf eine bessere Aufklärung zu diesem Thema, insbesondere was die Gesundheitsgefährdung durch Stickstoffdioxide und Feinstaub angeht.

Lob für Münchner Ansatz

Dauert hebt den Münchner Ansatz als zielführend hervor. Eine gute Umsetzung könnte zu einer besseren Luftqualität führen, dann müssten die weiteren geplanten Verschärfungen nicht in Kraft treten. Streckenbezogene Fahrverbote dagegen würden auch laut Dauert das Problem verlagern – durch den Ausweichverkehr, der entstünde.

Umwelthilfe: Effekte bei Dieselfahrverboten in Stuttgart und Darmstadt

Robin Kulpa, stellvertretender Leiter für Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe, sagt, Dieselfahrverbote würden besonders schnell und effektiv die Menge an Stickstoffdioxiden in der Luft verringern. In Stuttgart und Darmstadt habe sich die Luftqualität in kürzester Zeit deutlich verbessert.

Den Ansatz in Hamburg findet Kulpa dagegen nicht zielführend, da die gesperrte Strecke für die entsprechenden Autos viel zu kurz sei, um eine Einhaltung des Fahrverbots zu überprüfen. Trotz des Erfolgs in Darmstadt halte er zonale Fahrverbote für effizienter, da diese besser zu kontrollieren sind.

Seiner Meinung nach brauche München auch alle drei skizzierten Stufen des Dieselfahrverbots, um die Luftqualität so signifikant zu verbessern wie in Stuttgart oder Darmstadt. Kulpa warnt davor, zu viele Sondergenehmigungen zu erteilen, das Ziel gehe verloren. "Die Stadt München würde sich dann ins eigene Fleisch schneiden."