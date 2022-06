Diesel wieder über 2 Euro je Liter – Tankrabatt in der Kritik

Diesel-Treibstoff kostet erstmals seit der Absenkung der Mineralölsteuer am 1. Juni wieder mehr als zwei Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt. Für Mittwoch meldete der ADAC am Donnerstag einen Wert von 2,007 Euro pro Liter. Das sind 1,5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für E10 stagnierte bei 1,948 Euro pro Liter.

ADAC: "Die Preise sollten runter, nicht rauf"

Diesel ist damit schon fast wieder so teuer wie vor der Steuersenkung, die bei diesem Kraftstoff 16,7 Cent pro Liter ausmachte. Zum Preisniveau vom 31. Mai fehlten am Mittwoch nur noch 3,7 Cent. Die Entwicklung gehe in die absolut falsche Richtung, sagte ein ADAC-Sprecher: "Die Preise sollten runter, nicht rauf."

Esken fordert "schnelles und mutiges Handeln"

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung geht die Diskussion um Sinn und Unsinn des sogenannten Tankrabatts weiter. Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken etwa kritisierte, dass die Mineralölkonzerne die Preissenkungen nicht so umsetzten, wie sich die Bundesregierung das vorgestellt habe. Sie forderte bei RTL/ntv ein "schnelles und mutiges Handeln" der Kartellbehörde. "Man muss jetzt schnell handeln und die Politik kann auch schnell handeln", sagte sie.

DIW-Präsident ist für eine Übergewinnsteuer

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, sagte, der größte Teil der drei Milliarden Euro an Steuergeldern aus dem sogenannten Tankrabatt werde in den Taschen der Mineralölkonzerne landen.

Eine mögliche Gegenmaßnahme sei eine Übergewinnsteuer. Sie könne auf die zusätzlichen Umsätze im Vergleich zu 2021 erhoben werden und eine 50-prozentige Steuer auf zusätzliche Gewinne beinhalten. So würden Mineralölkonzerne immer noch ordentliche Gewinne machen, aber auch der Staat und damit die Steuerzahler an diesen leistungslosen Gewinnen beteiligt werden, argumentierte er.

Chef der Monopolkommission: "Vorzugswürdiger Ansatz"

Auch der Vorsitzende der Monopolkommission der Bundesregierung, Jürgen Kühling, hält die Einführung einer Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne für überlegenswert. "Die Einnahmen könnten etwa zur Finanzierung sozialer Maßnahmen zur Abfederung der Preissteigerungen vor allem für ärmere Familien eingesetzt werden", sagte der Chef des Beratergremiums gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dieser Ansatz sei "aus ökonomischer Sicht vorzugswürdig, da er nicht in die Preisbildung eingreift und somit die Knappheitssignale der Preise erhält". Zugleich warnte Kühling aber vor einer Abschaffung des umstrittenen Tankrabatts, "da dies die Spritpreise weiter nach oben treiben würde".

Füracker: "Mit Marktwirtschaft nicht vereinbar"

Die bayerische Staatsregierung andererseits ist gegen die Einführung einer Übergewinnsteuer auf zusätzliche Profite der Mineralölgesellschaften. "Die aktuelle Diskussion um eine Übergewinnbesteuerung ist das populistische Aufwärmen alter Ideen. Sie sind mit marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht vereinbar", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur.

Es möge oberflächlich betrachtet gut klingen, zwischen guten und schlechten Gewinnen zu unterscheiden, "seriös ist es nicht", sagte Füracker. "Ich bin überzeugt, diese willkürliche Differenzierung wird verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht gerecht", erklärte der Minister. Es sei "nicht ersichtlich, wie man eine solche Idee sowohl rechtlich als auch administrativ korrekt umsetzen soll", fügte er hinzu.

FDP warnt vor "enormen Schwierigkeiten"

Auch der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Markus Herbrand, will von einer Übergewinnsteuer nichts wissen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Herbrand: "Die Übergewinnsteuer, die lehne ich und die lehnt auch die FDP in der Tat ab." Das sei "etwas, was zwar im ersten Augenblick immer sehr gut klingt, auf der anderen Seite aber zu enormen Schwierigkeiten führt." Es sei "kaum zu eruieren, was ist in einem Gewinn enthalten - der Teil, der auf den Übergewinn entfällt."

Tankrabatt "gute Idee ohne das gewünschte Ergebnis"

​Mit Blick auf den von der FDP durchgesetzten Tankrabatt sagte Herbrand: "Es ist kein Geheimnis: Es läuft nicht alles so, wie wir uns das gewünscht hätten. Eine gute Idee, die möglicherweise nicht zu dem gewünschten guten Ergebnis führt. Insofern glaube ich auch, dass man da wird nachjustieren müssen - gegebenenfalls auch gesetzlich, möglicherweise auch zunächst mal mit Gesprächen." Diese Gespräche sollten mit den Mineralölkonzernen geführt werden.

Bundesrat diskutiert am Freitag

Für eine Übergewinnsteuer, mit der Kriegsgewinne von Mineralölkonzernen abgeschöpft werden sollen, setzen sich in der Ampel-Koalition vor allem die Grünen ein. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich für das Vorhaben am Wochenende offen gezeigt. An diesem Freitag soll das Thema auf Antrag Bremens im Bundesrat debattiert werden. Unter anderem Italien und Großbritannien hatten ähnliche Steuern eingeführt.