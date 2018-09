Diesel-Streit: Zieht die Auto-Industrie mit?

Von Regierungsseite her ist das Wesentliche wohl geschafft, die Gespräche laufen zwar noch, aber sowohl das Umwelt- als auch das Verkehrsministerium sprechen von einer Annäherung. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte gestern am späten Nachmittag im Bundestag, dass man in der Ausarbeitung eines guten Konzepts sei. Scheuer setzt vor allem auf Umtauschprämien, großzügige Rabatte der Autohersteller, die sie Dieselhaltern gewähren, wenn diese ihr altes Auto abgeben und sich ein neues, saubereres kaufen.

Umweltministerium setzte sich bei Hardware-Nachrüstungen durch

Entscheidend für die Annäherung innerhalb der Regierung ist aber, dass Scheuer an einem anderen Punkt nachgegeben hat: Mehr als ein Jahr waren sich das CSU-geführte Verkehrs- und das SPD-geführte Umweltministerium uneins darüber, ob es auch Hardware-Nachrüstungen geben soll, also echte Motor-Umbauten. Scheuer war vehement dagegen, genauso wie die Autoindustrie.

Aber das Umweltministerium konnte sich jetzt durchsetzen, weil es auch aus der Union entsprechenden Druck gab, unter anderen vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU). Bouffier steht kurz vor einer Landtagswahl und gerade erst hat ein Gericht Diesel-Fahrverbote für die größte hessische Stadt Frankfurt angeordnet. Kein Wunder, dass Bouffier Angst hat vor dem Ärger von Pendlern, die nicht mehr an ihren Arbeitsplatz fahren können.

Umrüstungs-Angebote für einen Teil der Diesel-Autos

Jetzt soll es für einen Teil der Diesel Autos also Umrüstungs-Angebote geben. Ziel der Bundesregierung ist es, dass die Autohersteller diese Nachrüstungen bezahlen. Die Industrie bewege sich bereits, sagte am Morgen Umwelt-Staatssekretär Florian Pronold im Deutschlandfunk.

"Und jetzt muss der politische Druck weiter erhöht werden über das Wochenende, und ich finde, wir müssen zum Schluss zu einem Ergebnis kommen, dass die Automobilindustrie auch die Verantwortung übernimmt, übrigens auch aus eigenem Interesse, weil sie hat ziemlich viel Vertrauen verspielt." Florian Pronold, Umwelt-Staatssekretär

Kosten-Übernahme für Nachrüst-Sets noch nicht geklärt

Und das müsse sie, so Pronold, wiederherstellen, indem sie Diesel-Käufer nicht im Regen stehen lasse. Strittig ist unter anderem, ob die Auto-Industrie die vollen Kosten für Nachrüstungen übernimmt oder nur einen Teil. Außerdem geht es darum, wer nach dem Einbau eines Nachrüst-Sets haftet und darum, in welchen Regionen den Autofahrern Nachrüst-Angebote gemacht werden.

Dass sich der Staat mit Steuergeld an den Kosten für Umrüstungen beteiligt, hatte SPD-Finanzminister Olaf Scholz ausgeschlossen. Die Allgemeinheit solle nicht die Suppe auslöffeln, die die Autohersteller eingebrockt haben, sagte auch Florian Pronold. Er ergänzte aber, in Verhandlungen müsse man auch mal Zugeständnisse machen, um Erfolge zu erzielen.

Mit jedem Fahrverbot wächst Imageschaden für Hersteller

Endgültig absegnet werden soll die Lösung im Dieselstreit am Montagabend im Koalitionsausschuss von CSU, CSU und SPD. Voraussetzung dafür ist, dass die Autoindustrie mitzieht - die Chancen dafür stehen nicht so schlecht, denn mit jedem weiteren Fahrverbot wächst auch der Image-Schaden für die Hersteller und in nächster Zeit stehen noch eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen in Sachen Diesel-Fahrverbote an.