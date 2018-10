Diesel-Streit: Wer hat das letzte Wort?

Es sollte zumindest so aussehen, als sei der Streit zu Ende: Svenja Schulze und Andreas Scheuer, nach Monaten des Streits wiedervereint bei der Vorstellung des Diesel-Konzepts. Jetzt wird immer deutlicher, dass die Fronten unverändert sind. Scheuer will, dass möglichst viele ihren alten Diesel in ein neues Auto umtauschen. Schulze will die Nachrüstung alter Diesel forcieren und erwartet Nachrüstungen von der Automobilindustrie. Die Möglichkeiten der Minister, auf die Hersteller Einfluss zu nehmen, sind begrenzt. Verkehrsminister und Umweltministerin streiten weiter. Das schwächt die Bundesregierung.

Ein Ordnungsgeld verhängen

Das EU-Recht ist klar: Abschalteinrichtungen sind verboten. Wenn ein Hersteller dagegen verstößt, müssen nationale Behörden Maßnahmen ergreifen, damit das Fahrzeug wieder gesetzeskonform ist. Und es müssen Sanktionen verhängt werden. Möglich wäre ein Ordnungsgeld von bis zu 5.000 Euro für jeden manipulierten Diesel. Verkehrsminister Scheuer zeigte dazu öffentlich bisher keine Bereitschaft.

Nachrüstungen erzwingen

Zwingen kann Schulze die Automobilindustrie zu nichts. Der Bundesregierung geht es nicht nur um Diesel, in denen Abschalteinrichtungen installiert wurden, sondern auch um Autos, bei denen nicht getrickst wurde, die aber viel Stockoxid ausstoßen. Wo das Kraftfahrtbundesamt "illegale Abschalteinrichtungen" fand, wurden Softwareupdates angeordnet. Hier wird noch gestritten. Hersteller wie Daimler sind beim Modell Vito der Meinung, Abschaltung diene dem Motorschutz und sei nicht illegal. Wo ein Diesel ohne Abschalteinrichtung zu viel Stickoxid ausstößt, fehlt sowieso die Handhabe für eine Anordnung.

Eine Kaufempfehlung aussprechen

Beim schwedisch-chinesischen Autohersteller Volvo gibt es Überlegungen, Kunden, die eine Dieselvariante des Geländewagens XC60 fahren, ein Angebot für eine Hardwarenachrüstung vorzulegen. Die Umweltministerin könnte auf das Vorbild Volvo hinweisen und brächte die deutschen Hersteller in Zugzwang.

Als die Grünen-Fraktionschefin Renate Künast 2007 fand, dass sich die deutschen Autobauer zu wenig um den Klimaschutz bemühten, sagte sie: "Leute, kauft Hybrid-Autos von Toyota!" Die Empörung war enorm, nicht nur in der Politik, auch bei den Bürgern. Künast rechtfertigte sich, das sei ein Appell an die deutsche Autoindustrie gewesen, nicht ein Boykottaufruf. Aber das verfing nicht.

Eher unwahrscheinlich, dass Schulze Künasts Beispiel folgt. Die Automobilbranche gilt nach wie vor als deutsche Schlüsselindustrie. Untersuchungen zeigen, dass rund 1,8 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Automobilproduktion abhängen.

Weiterverhandeln und auf die Automobilindustrie hoffen

Die Lage für die Bundesregierung ist verzwickt. Rechtlich ist ihr kaum beizukommen. Die Möglichkeiten, Druck auszuüben, sind gering. Also muss Schulze weiterverhandeln, um alle Teile des Diesel-Konzepts auch umzusetzen zu können. Die Bundesregierung hat sich damit in eine Lage gebracht, in der sie von den Autoherstellern abhängig ist.