Diesel-Spitzentreffen im Kanzleramt

"Ich habe das Zieldatum Ende September gesetzt", lautete die Ansage der Kanzlerin zur Klärung der Dieselfrage bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz im Juli. Nun bleiben nur noch drei Tage, sonst reißt die Kanzlerin ihre selbstgesetzte Frist.

Scheuers Plan - wie sieht er aus?

Ab 13.30 Uhr sitzt Merkel im Kanzleramt mit den vier Fachministern Andreas Scheuer (Verkehr, CSU), Svenja Schulze (Umwelt, SPD), Olaf Scholz (Finanzen, SPD) und Peter Altmaier (Wirtschaft, CDU) zusammen. Scheuer soll dort ein neues Konzept vorlegen, wie Diesel-Fahrverbote verhindert werden können. Dazu hat der Verkehrsminister in den vergangenen Tagen weitere Gespräche mit den deutschen Autoherstellern geführt. Seine Prioritätenliste: Kaufprämien für schadstoffärmere Fahrzeuge. Hier erwartet Scheuer "höchstattraktive Angebote" der Hersteller.

SPD erwartet "etwas Faires"

Weitere Maßnahme: Ein Rückgabeprogramm für Diesel mit Abgasklasse Euro 4 und Euro 5, möglichst ohne Wertverlust für die Halter. Von Hardware-Nachrüstungen hält der Verkehrsminister weiterhin nichts, weil er technische, finanzielle und rechtliche Bedenken hat. Die SPD um Umweltministerin Schulze lässt aber nicht locker. Sie erwartet von Scheuer "etwas Faires" bei der Hardware-Lösung, denn die seien die wirksamste Maßnahme, um die Luftqualität zu verbessern.

Bringt Volkswagen ein Umtauschprogramm?

Kurz vor dem Regierungs-Spitzentreffen zum Diesel kommt der Verkehrsminister bei seinen Verhandlungen mit den deutschen Autoherstellern offenbar voran. Laut "Spiegel" soll Volkswagen beispielsweise bereit sein, ein großes Umtauschprogramm für Diesel der Schadstoffklasse Euro 4 und 5 aufzulegen. Außerdem soll sich VW bereit erklärt haben, sich finanziell an der Nachrüstung älterer Diesel zu beteiligen. 80 Prozent der Kosten wolle Volkswagen beim Einbau von Stickoxid-Katalysatoren übernehmen. Bliebe die Frage: Wer übernimmt den Rest?

Finanzminister: keine Steuergelder für Nachrüstungen

Finanzminister Scholz hat ausgeschlossen, Steuergelder für die Nachrüstung auszugeben. Scheuer, der in einem Konzept ursprünglich eine 20-prozentige Selbstbeteiligung der Diesel-Halter an den Nachrüstungskosten vorgesehen hatte, hat mittlerweile umgeschwenkt. "Die Dieselbesitzer müssen sich nicht selbst beteiligen", unterstrich er zuletzt am Mittwoch. In Bayern (14.10.) und Hessen (28.10.) stehen schließlich Landtagswahlen an.

Nein aus Hessen und Bayern zur Selbstbeteiligung der Dieselbesitzer

Beide Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Volker Bouffier (CDU) lehnen im Wahlkampf eine Selbstbeteiligung der Dieselbesitzer ab.

Möglicherweise kann sich bereits die Spitzenrunde im Kanzleramt heute auf ein Maßnahmenpaket gegen drohende Diesel-Fahrverbote einigen. Spätestens beim Koalitionsausschuss von Union und SPD am Montagabend wolle man "die Entscheidungen finalisieren", hatte Bundeskanzlerin Merkel am Montag angekündigt.