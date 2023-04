Dieselskandal: Tauziehen um Bewährungs-Deal für Ex-Audi-Chef

Im Betrugsprozess gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und weitere Angeklagte im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hat das Landgericht München II den möglichen Strafrahmen für Stadler konkretisiert. Im Gegenzug für ein Teilgeständnis könne Stadler eine Bewährungsstrafe von 18 bis 24 Monaten Haft und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro erhalten, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben noch Einwände

Der Vorschlag des Gerichts wurde am Dienstag in einem nicht-öffentlichen Rechtsgespräch diskutiert, wie der Richter sagte. Dabei hätten sowohl die Verteidiger wie auch die Staatsanwaltschaft Vorbehalte geäußert, sagte Weickert. Staatsanwalt Nico Petzka habe eine Anhebung der Bewährungsauflage auf zwei Millionen Euro verlangt und auf die Häuser, Eigentumswohnungen und Bankkonten in Stadlers Besitz verwiesen.

Stadlers Anwälte Thilo Pfordte und Ulrike Thole hätten hingegen darauf verwiesen, dass Stadler bereits 4,1 Millionen Euro Schadenersatz wegen Pflichtverletzung an die Audi-Mutter Volkswagen gezahlt habe. Außerdem sei der vom Gericht ins Auge gefasste Strafrahmen von anderthalb bis zwei Jahren zu hoch.

Gericht will den Strafrahmen nicht mehr ändern

Sowohl Stadler und seine Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft erbaten sich aufgrund ihrer Einwände Bedenkzeit bis zum 3. Mai, dann wollen sie sich definitiv zu dem Vorschlag des Gerichts äußern. Richter Weickert machte in dem Rechtsgespräch offenbar insbesondere deutlich, dass er der Verteidigung nicht weiter entgegenkommen will.

Er begründete dies mit der hervorgehobenen Position Stadlers. Die Wirtschaftsstrafkammer werde am Strafrahmen nichts mehr ändern, so Weickert. Stadler sei der höchstrangige Angeklagte und verfüge über ein auskömmliches Vermögen.

Deals für Mitangeklagte in Aussicht

In das seit gut zweieinhalb Jahren laufende Verfahren war zuletzt Bewegung gekommen. Nachdem das Gericht zum Ende der Beweisaufnahme darauf hingewiesen hatte, dass die Angeklagten im Gegenzug für Geständnisse Bewährungsstrafen bekommen können, gestanden der ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, und zwei seiner leitenden Ingenieure, dass sie die Ausgestaltung der Motoren-Software für die unzulässige Abschalteinrichtung veranlasst hatten.

Hatz steht damit eine Bewährungsstrafe mit einer Zahlungsauflage von 400.000 Euro in Aussicht, es gibt darüber aber noch keine Verständigung mit der Anklage. Während das Gericht und die Verteidigung für eine Bewährungsstrafe sind, fordert die Staatsanwaltschaft bisher eine Haftstrafe ohne Bewährung. Ein mitangeklagter Ingenieur könnte eine Bewährungsstrafe mit Zahlung von 50.000 Euro erhalten. Das Verfahren gegen den als Kronzeugen aufgetretenen anderen Ingenieur wurde eingestellt.

Stadler lehnt bislang ein Geständnis ab

Ex-Vorstandschef Stadler beteuerte in dem Verfahren hingegen weiter seine Unschuld. Nach vorläufiger Einschätzung der Wirtschaftsstrafkammer dürfte er aber spätestens im Juli 2016 erkannt haben, dass die Abgaswerte von Dieselautos manipuliert gewesen sein könnten. Statt der Sache auf den Grund zu gehen und die Handelspartner zu informieren, habe er den Verkauf der Autos weiterlaufen lassen. Daher komme für ihn eine Freiheitsstrafe wegen Betruges durch Unterlassen in Betracht - bei einem Geständnis auch auf Bewährung.

