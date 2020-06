Greenpeace zu Diesel-Katastrophe: Langfristige Umwelt-Schäden

Diesel-Katastrophe: Wasserweg führt in den Arktischen Ozean

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte für das betroffene Gebiet den Notstand ausgerufen und Eindämmungsmaßnahmen angeordnet. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Das ausgelaufene Mineralöl hat bereits Wasserläufe in der kaum an das Verkehrsnetz angebundenen Region verseucht. In den Fluss Ambarnaja wurden Baumstämme gelegt, um es zurückzuhalten. Der Fluss fließt in einen See, aus dem ein anderer Fluss in den Arktischen Ozean führt.