Diesel-Fahrverbote: Massive Kritik an Merkels Vorschlag

"Ein neuer, billiger Versuch, mit einem komplett sinnlosen Vorschlag auf den Wahlkampf in Hessen einzuwirken." So bezeichnete der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, den Vorschlag Angela Merkels, Diesel-Fahrverbote zu erschweren. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Resch, Kanzlerin Merkel betreibe nur noch Pseudo-Politik. Sie sei von der Automobilindustrie ferngesteuert und verfüge "über null Sachkenntnis".

Merkels Vorschlag im Widerspruch zu EU-Recht

Weiter erklärte Resch, sollte der Bundestag die Gesetze entsprechend ändern, werde dies von keinem Gericht akzeptiert werden. "Es würde als Bruch des Europarechtes betrachtet und nicht anerkannt. Da sind wir sehr zuversichtlich." Die Grenzwerte seien Europarecht, und das Bundesverwaltungsgericht habe geurteilt, dass nationale Regelungen, die gegen EU-Recht verstießen, nicht angewendet werden dürfen, so Resch.

Baerbock nennt Vorschlag "hanebüchen"

Auch in der Opposition stoßen Merkels Äußerungen auf Unverständnis. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock erklärte, man müsse in der Dieselfrage endlich für Recht und Ordnung sorgen, das heiße: Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Autoindustrie. Überlegungen, jetzt die Grenzwerte herabzusetzen, seien hanebüchen.

Merkel will Stickstoffdioxid-Grenzwert erhöhen

Der maximal zulässige Anteil des giftigen Stickstoffdioxid an der Außenluft ist in der gesamten Europäischen Union per EU-Gesetz geregelt. Er liegt aktuell bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Merkel hatte am Sonntag nach einer CDU-Vorstandssitzung erklärt, in Städten wie Berlin oder Frankfurt am Main seien Fahrverbote unverhältnismäßig, weil die Grenzwerte dort nur "in geringem Umfang" überschritten würden. Als Wert nannte sie 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auf dieser Basis werde man das Bundesimmissionsschutzgesetz ändern.